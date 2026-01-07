Renfe lanza billetes desde 7 euros en AVE y Avlo por las rebajas de enero

Renfe lanza este jueves, 8 de enero, una campaña de Superprecios con motivo de las rebajas de enero con tarifas que van desde los 7 euros que costarán algunos trayectos en Avlo. La oferta estará disponible hasta el 18 de enero o hasta que se agoten las plazas promocionadas. y es válida para trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional para desplazamientos a partir del 19 de enero.

Los Superprecios de Renfe parten desde los 7 euros que costarán algunos trayectos en Avlo en los corredores Sur, Levante y Nordeste, y de los 14 euros de algunos billetes AVE y Larga Distancia en trayectos como Madrid-Valencia o Madrid-León. Los billetes para Transversales arrancan desde los 25 euros que cuestan algunos Valencia-Sevilla o los 29 de Zaragoza-Málaga.

Los clientes tendrán a su disposición billetes Madrid-Oviedo por 18 euros, Barcelona-Bilbao por 20 euros o Madrid-Barcelona por 21 euros. Esta campaña también pondrá a la venta billetes desde 18 euros para viajar entre Madrid y Zaragoza o Huesca, o entre la capital y Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada. Los clientes podrán subir de categoría en su billete y cambiar a Elige, que permite un cambio gratuito, por solo un euro más.

Renfe, transporte sostenible

La circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de viajeros y mercancías) evita cada año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo. Renfe cuenta con la certificación ‘Carbono Neutro’ otorgada por AENOR para todos nuestros trenes eléctricos, tanto de viajeros como de mercancías, lo cual destaca el compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción mediante planes de conducción eficiente y el uso del freno regenerativo.

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o “neutralidad de carbono”, ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen.