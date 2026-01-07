Comienza la campaña de recogida de árboles de Navidad

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, ha visitado hoy los jardines de El Buen Retiro, donde se ubica uno de los espacios habilitados por el Ayuntamiento para la recogida de los abetos naturales que los madrileños han utilizado durante esta Navidad para decorar sus hogares.

En los Viveros de Estufas de El Retiro se encuentra el punto en el que se recoge el mayor número de ejemplares de árboles navideños. El otro espacio habilitado dentro de esta campaña se sitúa en los Viveros de Casa de Campo. El Ayuntamiento recuerda a los ciudadanos que los abetos deberán entregarse vivos, con el cepellón cohesionado y húmedo. No se recogerán árboles secos, ramas sueltas, abetos con el cepellón deshecho o sin raíces que impidan su recuperación, ni tampoco ejemplares artificiales.

Con esta iniciativa, se pretende fomentar hábitos responsables entre los ciudadanos, especialmente en periodos de elevado consumo como las fiestas navideñas, así como reforzar la cultura del reciclaje y el respeto por el medio ambiente una vez finalizadas las celebraciones.

Durante la presentación de la campaña, que se prolongará hasta el 31 de enero, Carabante ha destacado que se suele recuperar entre el 25 y el 30 % de los abetos naturales que se reciben. Para hacerlo posible, es necesario contar con un sistema adecuado para su correcta retirada una vez finalizadas las celebraciones, ya que su abandono en la vía pública o su depósito en contenedores no autorizados supone un impacto negativo tanto para el medio ambiente como para la gestión adecuada de los residuos.

Un destino sostenible para los abetos de Navidad

Durante la campaña 2024-2025, el Ayuntamiento de Madrid recogió un total de 597 abetos, procedentes de los hogares madrileños, tras las festividades navideñas. De este conjunto, 168 ejemplares, lo que representa el 28,1 %, tenían un estado óptimo y continúan bajo el cuidado de los jardineros municipales con el objetivo de favorecer su posterior replantación en espacios verdes urbanos. Para ello, se estudia cuidadosamente su ubicación, teniendo en cuenta que se trata de especies no autóctonas.

Los árboles que no reúnen las condiciones necesarias para su recuperación son trasladados a la Planta de Transformación de Residuos Vegetales de Migas Calientes, donde se integran en un proceso de compostaje. En la campaña anterior, un total de 429 abetos siguieron este procedimiento, transformándose en compost.

Este fertilizante orgánico se utiliza posteriormente en parques, jardines y zonas verdes de la ciudad, contribuyendo a mejorar el suelo, mantener la humedad, limitar la proliferación de malas hierbas y embellecer el entorno urbano. De este modo, el Ayuntamiento impulsa un modelo de gestión sostenible que permite cerrar el ciclo de aprovechamiento de los residuos vegetales y reforzar el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Puntos de recogida habilitados

Con el fin de facilitar la participación ciudadana, el Ayuntamiento ha habilitado dos puntos de entrega en viveros municipales, ambos abiertos todos los días en horario de mañana y tarde:

Vivero de Estufas de El Retiro (acceso por la calle Alfonso XII, frente a la cuesta de Moyano). Dentro del parque del Retiro, a escasos metros de la entrada, una caja de camión indica el lugar y la forma correcta para depositar el abeto.

Vivero de Casa de Campo (explanada del lago, en la calle María Teresa, frente a los restaurantes). La caja de recogida se ubica junto a los servicios públicos de la explanada para facilitar el acceso a los ciudadanos.

Para cualquier consulta relacionada con la entrega de los abetos, los ciudadanos pueden dirigirse a la Unidad de Producción Vegetal, llamando a los teléfonos 91 548 95 12/13, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.