Problemas de circulación en la L10 de Metro con 13 estaciones afectadas

La Línea 10 de Metro de Madrid está registrando está mañana de miércoles, 7 de enero, complicaciones significativas que afectan actualmente a un total de 13 estaciones del suburbano, lo que está provocando una circulación lenta de los trenes en ambos sentidos.

La incidencia ha comenzado a primera hora de esta mañana de miércoles, 7 de enero, en plena hora punta de regreso a los trabajos tras las navidades, concretamente sobre las 06:30 horas. Inicialmente, el problema se localizó entre Puerta del Sur y Lago en sentido Tres Olivos, debido a una incidencia en las instalaciones. Sin embargo, la situación se ha complicado con el paso de las horas.

A las 07:55 horas la incidencia persiste y se ha extendido. Metro de Madrid ha informado de que la circulación continúa siendo lenta, ampliándose el tramo afectado en ambos sentidos. A las 08:40 horas aún se mantiene la incidencia, es decir, más de 2 horas.

En total, la relación de las 13 estaciones damnificadas en la Linea 10 de Metro de Madrid es: Gregorio Marañón, Alonso Martínez, Tribunal, Plaza de España, Príncipe Pío, Lago, Batán, Casa de Campo, Colonia Jardín, Aviación Española, Cuatro Vientos, Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur.