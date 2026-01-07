Un joven grave tras ser apuñalado en plena calle en Ciudad Lineal

Un grave incidente violento ha sacudido el distrito de Ciudad Lineal en la madrugada de este miércoles 7 de enero. Un joven de 30 años de edad y nacionalidad aún desconocida ha tenido que ser hospitalizado de urgencia tras ser víctima de un ataque por arma blanca en la vía pública, al parecer durante un violento atraco.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso poco antes de las 00:30 horas. El suceso se localizó en la intersección de las calles Virgen del Canto y Emilio Gastesi. Al llegar al lugar, los efectivos de SAMUR-Protección Civil hallaron a la víctima con una herida penetrante en la fosa ilíaca izquierda, concretamente en la zona inferior izquierda del abdomen.

Tras las maniobras de estabilización pertinentes en el punto del suceso, el paciente fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón. Para agilizar la llegada al centro hospitalario y garantizar la seguridad del trayecto, la Policía Municipal de Madrid se encargó de colaborar en la intervención y escoltar el convoy sanitario durante todo el recorrido.