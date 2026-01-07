Una motorista herida grave tras accidentarse en el distrito Salamanca (Madrid)

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar a primera hora de este miércoles, 7 de enero, en el distrito madrileño de Salamanca. Una mujer de 49 años, que circulaba en motocicleta, ha resultado herida de gravedad tras sufrir una fuerte colisión en la plaza de Manuel Becerra.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 08:00 horas. Según los reportes de Emergencias Madrid, la motorista perdió el control del vehículo e impactó contra una isleta situada en la plaza. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos de SAMUR-Protección Civil, quienes confirmaron que la mujer presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma facial de consideración.

Dada la gravedad de las lesiones, el equipo médico procedió a su intubación y estabilización en el mismo punto del accidente. Posteriormente, fue evacuada con pronóstico grave al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde permanece ingresada. Su vida no corre peligro.

Investigación del siniestro

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado y de la investigación pertinente. Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron que la conductora colisionara contra el elemento de la calzada, por lo que los agentes trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.