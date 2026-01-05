Madrid amanece con un ligero manto de nieve

Madrid ha despertado este lunes 5 de enero bajo un ligero manto blanco tras el paso de la Borrasca Francis. La nieve, que comenzó a caer con intensidad en torno a las 04:00 horas de la madrugada, no ha impedido que la ciudad recupere su actividad habitual en una jornada marcada por la expectación ante la llegada de los Reyes Magos. Gracias a la intervención preventiva de los servicios municipales, no se han registrado incidentes de relevancia ni alteraciones en la red viaria.

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL) ha mantenido activo un grupo de seguimiento durante toda la noche, monitorizando en tiempo real la evolución de la situación. Según ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el despliegue ha contado con 144 máquinas quitanieves y de limpieza que han trabajado ininterrumpidamente desde la madrugada para evitar que la nieve cuajara en las calzadas.

Para combatir la formación de placas de hielo, se han distribuido más de 800 metros cúbicos de fundentes (sal y salmuera). Este operativo ha priorizado los puntos críticos ya señalados en el plan de ayer: arterias principales, accesos a la red de hospitales y los túneles de la ciudad, permitiendo que el tráfico a primera hora de la mañana fluyera con total normalidad.

Blindaje contra el frío extremo

Más allá de la limpieza de las calles, el Ayuntamiento mantiene activo el refuerzo del Plan contra el Frío. Ante el desplome de los termómetros en toda la región, se han consolidado las medidas sociales anunciadas el domingo:

Asistencia social: Se mantiene el incremento de los equipos de calle para atender a personas sin hogar.

Se mantiene el incremento de los equipos de calle para atender a personas sin hogar. Red de albergues: Continúan habilitadas las plazas adicionales en la campaña municipal de frío para garantizar el cobijo de los colectivos más vulnerables.

Todo listo para la Cabalgata

Con la situación meteorológica bajo control en la capital, la celebración de la Cabalgata Central de Reyes de esta tarde sigue adelante según lo previsto. Las autoridades recomiendan a quienes asistan al desfile que utilicen el transporte público y extremen las precauciones de abrigo, ya que, aunque la nieve ha remitido, las temperaturas seguirán siendo muy bajas durante toda la tarde y noche.