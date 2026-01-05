Ayuso exige a España y a la UE que «pidan perdón» a Venezuela y sitúa a María Corina como su «líder indiscutible»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha analizado este lunes en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) el nuevo escenario abierto en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. La dirigente autonómica ha rechazado las críticas sobre una posible vulneración del Derecho Internacional, argumentando que no se puede tratar como «legítimo» a lo que diversos organismos internacionales definen como un «Estado criminal funcional».

Frente a las tesis que cuestionan la legalidad de la intervención estadounidense, Ayuso se ha remitido a los informes del Alto Comisionado de la ONU (Informe Bachelet), Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA). Según la presidenta, estos documentos prueban la existencia de un sistema basado en «crímenes de lesa humanidad, torturas sistemáticas, asesinatos extrajudiciales y redes de narcotráfico transnacional» en el país americano.

«A mí me gustaría que me digan cuándo no se han violado los derechos del pueblo de Venezuela durante todos estos años», ha cuestionado, tras enumerar la crisis humanitaria, la persecución mediática y la existencia de centenares de presos políticos bajo el mandato de Maduro.

Críticas a la Unión Europea y al papel de Zapatero

Ayuso ha sido especialmente crítica con la postura mantenida por las instituciones internacionales y el Gobierno de España, llegando a afirmar que tanto nuestro país como la Unión Europea «deberían pedir perdón al pueblo de Venezuela por mirar a otro lado durante muchos años».

En este contexto, ha señalado directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusa de haber «blanqueado» al régimen al avalar procesos electorales que la dirigente considera fraudulentos. «Aquí el único que se ha lucrado ha sido Zapatero y tantos otros que han permitido que se sigan financiando redes de países como China, Rusia e Irán», ha aseverado.

Exigencias a Pedro Sánchez

La jefa del Ejecutivo madrileño ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que aclare formalmente qué tipo de negocios ha gestionado Zapatero en el país sudamericano «en nombre del Reino de España». Ayuso ha denunciado que el PSOE ha dado «carta blanca» al expresidente para operar sin rendir cuentas, a pesar de que, según ha apuntado, Estados Unidos está investigando a 64 personas relacionadas con el régimen, incluyendo al propio Zapatero.

El futuro con María Corina Machado

Finalmente, Isabel Díaz Ayuso ha ensalzado la figura de María Corina Machado, calificándola como la «líder indiscutible del futuro». Ha recordado que Machado ha pagado con «un año de cautiverio» el hecho de haber ganado «limpiamente las elecciones al tirano», y ha reivindicado su propio compromiso con la causa venezolana, el cual mantiene desde hace siete años, mucho antes de acceder a la presidencia regional.