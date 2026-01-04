Los emisarios de los Reyes Magos sorprenden a los niños madrileños

En el marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento para celebrar la Navidad, los Reyes Magos han enviado esta mañana a sus emisarios a Matadero Madrid, uno de los espacios más emblemáticos de la capital y donde se viene celebrando la séptima edición de ‘Madrid, Navidad de Encuentro’, cita que reúne gran parte de las actividades familiares organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte para celebrar estas entrañables fiestas.

La visita, en la que también ha participado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sorprendido tanto a los niños que disfrutaban de las propuestas navideñas como a sus familias y acompañantes, que no esperaban encontrarse con los emisarios reales.

Entre saludos, sonrisas y mucha ilusión, los emisarios han recogido las cartas con los deseos y peticiones que los más pequeños les han hecho llegar para trasladarlos a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.