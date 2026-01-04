Madrid comienza a esparcir sal en sus principales calles ante la previsión de nieve

El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso más en su estrategia de prevención ante el riesgo de nevadas inminentes. Tras concluir la reunión del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL) celebrada este domingo, 4 de enero, el Consistorio ha confirmado que todos los servicios municipales se encuentran ya en fase de alerta y con los protocolos de actuación plenamente operativos.

La principal línea de acción inmediata se centrará en garantizar la movilidad y la seguridad en los puntos críticos de la capital. Los equipos de limpieza y mantenimiento comenzarán el esparcido preventivo de sal en las arterias principales, las entradas a los centros hospitalarios y la red de túneles de la ciudad. El objetivo es evitar la formación de placas de hielo ante la previsión de que la nieve haga acto de presencia a partir de la medianoche.

Refuerzo del Plan contra el Frío

Dada la severidad del descenso térmico previsto —con temperaturas que caerán drásticamente en toda la región—, el Ayuntamiento ha decidido reforzar la vertiente social de la emergencia:

Ampliación de plazas: Se han habilitado más recursos en la campaña contra el frío para personas sin hogar.

Se han habilitado más recursos en la campaña contra el frío para personas sin hogar. Equipos de calle: Se incrementa la presencia de los servicios de asistencia social en la vía pública para atender a los colectivos más vulnerables.

Se mantienen los avisos de la AEMET

A pesar de la movilización de recursos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso amarillo por nevadas en la zona metropolitana y el Henares (hasta 2 cm) y en la Sierra (hasta 5 cm) desde las 00:00 hasta las 10:00 horas de este lunes 5 de enero.

Las autoridades insisten en que lo más crítico llegará tras la posible nevada, con jornadas de temperaturas extremadamente bajas que podrían complicar la movilidad en las horas previas a las Cabalgatas de Reyes.

Recomendaciones finales

Desde Emergencias Madrid se reitera a la población la importancia de utilizar ropa y calzado adecuados para el frío intenso y, sobre todo, permanecer atentos a las actualizaciones de los canales oficiales. Se recomienda limitar el uso del vehículo privado si no es estrictamente necesario durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.