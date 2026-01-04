La Puerta del Sol acoge este lunes el 34º Roscón de Reyes de Aldeas Infantiles SOS con el reparto de 7.500 raciones gratis

Este lunes, 5 de enero, a partir de las 12:00 horas, Aldeas Infantiles SOS cumplirá con la tradición y estrenará el año repartiendo gratuitamente un Roscón de Reyes gigante en la Puerta del Sol de Madrid para “dar visibilidad” a la infancia que “no puede pasar estas fiestas con sus familias” o se encuentra “en situación de riesgo y exclusión social”.

Serán un total de 7.500 raciones de este Roscón de 1.000 kilogramos elaborado un año más de forma altruista por Orio Pan, acompañadas de chocolate caliente. Serán distribuidas a los transeúntes que se acerquen a la Puerta del Sol de la capital. La degustación estará amenizada, a partir de las 11:00 horas por el locutor de Kiss FM, Enrique Marrón. Además, se organizarán distintas actividades infantiles que incluirán magia y pintacaras, entre otras sorpresas. La diversión estará garantizada.

En 2026 se cumplirá el 37 aniversario de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que marcó un antes y un después en el reconocimiento y la protección de los derechos de la infancia.

Aldeas Infantiles SOS lleva más de 50 años trabajando en España para que estos derechos sean una realidad: «lo hacemos previniendo la separación de padres e hijos, garantizando un cuidado alternativo de calidad y preparando a los jóvenes para la vida independiente», indican.