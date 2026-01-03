Madrid presenta la primera herramienta digital para evaluar el nivel de excelencia de las empresas

La Comunidad de Madrid presenta la primera herramienta digital de una Administración autonómica para evaluar y analizar el nivel de excelencia de sus empresas, a la que se puede acceder gratuitamente en la página web de Madrid Excelente, el sello de calidad del Ejecutivo autonómico que distingue a las firmas más comprometidas con la calidad.

Con este recurso, las compañías que lo deseen podrán realizar un autodiagnóstico de su desempeño en 10 áreas claves: estrategia; ética y transparencia; resultados financieros y operativos; impacto medioambiental y social; bienestar de los empleados, clientes y proveedores; evolución continua, y capacidad de innovación y transformación.

El tiempo medio estimado para cumplimentar el cuestionario es de dos horas, y permitirá a las entidades participantes obtener un análisis detallado de la gestión de su organización. Al finalizar, recibirán un reporte completo con los resultados, identificando aquellos aspectos de su negocio que cumplen con los estándares más exigentes y aquellos en los que tienen margen de mejora, además de una comparativa de su organización con las reconocidas con el distintivo Madrid Excelente, referentes de gestión empresarial en sus respectivos sectores.

La prueba se basa en el mismo modelo de éxito reconocido y con una trayectoria de 25 años que utiliza el Gobierno regional para conceder su certificación de calidad, y que han realizado más de 800 sociedades. A través de esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca ayudar a las empresas a mejorar su gestión y competitividad, consolidando así un entorno productivo más fuerte, innovador y sostenible. El test está disponible para cualquier compañía que quiera autoevaluarse, de forma completamente accesible y gratuita, en este enlace.