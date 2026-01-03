El Hospital La Paz crea una consulta de salud medioambiental para niños con cáncer

El Hospital Universitario La Paz, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha una consulta de salud medioambiental en cáncer pediátrico, la primera de estas características en la región. Creada por el Servicio de Hemato-oncología Pediátrica, permitirá incorporar de forma sistemática la evaluación del entorno como parte fundamental del abordaje clínico del paciente, realizando intervenciones individualizadas que mejoren el progreso de la enfermedad, dado el impacto de los factores ambientales en la aparición y evolución de las enfermedades oncológicas.

Aunque algunos procesos tienen una causa genética conocida, en la mayoría de los casos aún no se sabe el origen. Sin embargo, se ha observado cómo los factores externos (lugar de nacimiento, químicos a los que podría haber expuesta la madre durante el embarazo o alimentación, entre otros) pueden afectar tanto en el inicio de la enfermedad como en el desarrollo de la misma. Por ello, se hace imprescindible analizar la interacción entre medioambiente y predisposición biológica en el desarrollo de estas enfermedades.

La consulta incorpora el uso de la Hoja Verde, una herramienta de historia medioambiental pediátrica que recopila información detallada sobre la localización geográfica del paciente durante el embarazo, el momento del diagnóstico y su vida actual; la exposición a factores físicos y químicos tanto del niño como de sus progenitores; las posibles exposiciones laborales de los cuidadores que puedan trasladarse al hogar; así como antecedentes personales, familiares y genéticos relevantes.

Esta documentación permitirá, por un lado, realizar intervenciones individualizadas para mejorar el proceso oncológico del paciente y, por otro, generar una base de datos sólida que contribuya a nuevas líneas de investigación científica sobre el cáncer infantil y su relación con el entorno.

Alineado con estrategias internacionales

El proyecto nace del trabajo conjunto con el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y el equipo de su Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (Pediatric Environmental Heatlh Speciality Unit – PEHSU) así como con el Icahn School of Medicine at Mount Sinai (EE. UU.) y el Instituto de Salud Carlos III, que han contribuido a la formación y consolidación de la consulta.

Gracias a esta iniciativa, la sanidad pública de la Comunidad de Madrid avanza hacia un modelo de referencia nacional, alineado con estrategias internacionales que priorizan la prevención y el acompañamiento integral a largo plazo, y el hospital se suma a una red internacional de centros que trabajan por transformar la atención del cáncer infantil a través de un enfoque global que integra investigación, asistencia y salud pública.