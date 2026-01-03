El precio del roscón de Reyes se dispara hasta un 33% en supermercados

El roscón de Reyes, uno de los símbolos más reconocibles del cierre de la Navidad en España, tampoco ha logrado escapar al impacto de la inflación. Este año, el tradicional dulce ha llegado a las mesas familiares con subidas de precio que, en algunos casos, superan con creces el incremento medio de los alimentos, poniendo en cuestión el acceso a un producto que durante décadas fue sinónimo de celebración popular.

Según un reciente estudio llevado a cabo por la compañía española FITstore entre las principales cadenas de distribución, se ha producido un notable incremento de precios respecto al año anterior. El roscón de Reyes de Carrefour registra una subida del 33%, seguido por Eroski, con un incremento del 27%. Mercadona eleva sus precios un 9,5%, mientras que El Corte Inglés presenta la subida más contenida, del 4,7%. La conclusión es clara: el roscón es hoy más caro que nunca.

“El roscón es un producto muy particular porque se consume una vez al año, y eso hace que la comparación de precios sea compleja. El consumidor no tiene una referencia clara del precio anterior, y esa falta de memoria facilita que determinadas subidas pasen más desapercibidas. A diferencia de otros productos recurrentes, aquí no existe una percepción real de cuánto costaba el año pasado”, explica Luis Cañada, CEO de FITstore. “No hablamos tanto de un capricho, sino de una tradición profundamente arraigada. Precisamente por eso, el roscón suele respetarse dentro del presupuesto familiar. Lo que estamos viendo es que, desde principios de año, el consumidor está asumiendo subidas continuas en la cesta de la compra, y el roscón no es una excepción más, sino una confirmación de esa tendencia”.

El fenómeno no se limita al precio final. En muchos casos, los roscones de supermercado mantienen un aspecto similar al de años anteriores, pero incorporan recetas cada vez más industriales, con mayor presencia de azúcares refinados, grasas de baja calidad y aditivos. “Los roscones de gran distribución y los de obrador no compiten en las mismas condiciones. No es una cuestión puntual de ingredientes, sino de procesos. En el supermercado prima la estandarización, la durabilidad y la logística; en el obrador, el tiempo, las fermentaciones y la elaboración manual. Son productos que visualmente pueden parecer similares, pero que responden a lógicas completamente distintas”, señala Cañada.

Frente a esta oferta industrial, los roscones artesanales presentan un escenario muy distinto. Elaborados en obradores locales, con fermentaciones largas, mantequilla real, huevos frescos y rellenos sin estabilizantes, su precio suele ser más elevado en términos absolutos, pero no siempre en relación calidad-precio. “Cuando el consumidor analiza el precio por kilo y la composición real del producto, el roscón artesanal suele salir mejor parado. El desembolso inicial puede ser mayor, pero la relación entre precio, materia prima y proceso suele ser más coherente”, apunta el CEO de FITstore.

Las causas de esta subida de precio son múltiples: aumento del coste de la energía, encarecimiento de materias primas como la harina, los huevos o los lácteos, y mayores gastos logísticos. No obstante, advierten de que no todo puede atribuirse al contexto macroeconómico. “La estacionalidad juega un papel clave. El roscón se compra sí o sí en un periodo muy concreto, y eso reduce la elasticidad del precio. En algunos casos, esa certeza en la demanda permite aplicar subidas más agresivas, independientemente de que estén o no totalmente justificadas por los costes.”, afirma Cañada.

Ante este escenario, los expertos recomiendan al consumidor fijarse más allá del precio en etiqueta. Revisar el precio por kilgramo, leer la composición y valorar alternativas artesanales que puedan marcar la diferencia hacia algo más saludable.