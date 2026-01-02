Los ‘Superthings’ celebran una función benéfica en Madrid para que ningún niño se quede sin su «superfiesta» la víspera de Reyes

Este lunes, 5 de enero, a las 13:00 horas, el Teatro Calderón de Madrid acoge una función benéfica muy especial del musical infantil Los SuperThings Live: La SUPERFIESTA, dirigida a niños y a niñas que, por diferentes circunstancias, no han podido acceder al espectáculo durante estas Navidades.

La iniciativa nace de la mano de Bravo Showmakers, productora del espectáculo, y cuenta con el apoyo de tres entidades sociales que trabajan activamente por el bienestar de la infancia en Madrid:

ASION -Asociación Infantil Oncológica de Madrid- , que desde hace más de 35 años acompaña a niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias, ofreciendo atención emocional, social, educativa, ocio y rehabilitación de secuelas.

, que desde hace más de 35 años acompaña a niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias, ofreciendo atención emocional, social, educativa, ocio y rehabilitación de secuelas. Fundación OC, Óscar Contigo , dedicada a la investigación contra el cáncer infantil, creada por los padres de Óscar tras su lucha contra el meduloblastoma, con el objetivo de seguir combatiendo esta enfermedad.

, dedicada a la investigación contra el cáncer infantil, creada por los padres de Óscar tras su lucha contra el meduloblastoma, con el objetivo de seguir combatiendo esta enfermedad. Asociación Aventura 2000, entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos socioeducativos con infancia, jóvenes y familias en el barrio de Amposta (San Blas–Canillejas), siendo su proyecto más representativo el Centro de Día Socioeducativo Don Guanella.

Gracias a esta colaboración, numerosos niños y niñas vinculados a estas asociaciones podrán disfrutar gratuitamente del espectáculo en una fecha tan simbólica como la víspera de Reyes, compartiendo una experiencia cultural, musical y festiva junto a sus personajes favoritos.

Según declara la productora, “los SuperThings no quieren que, en un día tan especial como la víspera de Reyes, algunos niños que no han podido comprar la entrada se queden sin ver el show más molón de estas Navidades. Por eso, Bravo, la productora del espectáculo, en colaboración con el Teatro Calderón, ha decidido invitarles a través de ASION, Fundación OC y la Asociación Aventura 2000 para que vengan el día 5 de enero a las 13:00 horas a cantar, bailar y disfrutar junto a sus personajes preferidos.

Un éxito familiar estas Navidades en Madrid

Los SuperThings Live: La SUPERFIESTA se estrenó en Madrid el pasado 20 de diciembre y estará en cartel hasta el 5 de enero, tras haber recorrido más de 20 ciudades de España y cosechado un enorme éxito entre el público familiar.

El espectáculo es una experiencia inmersiva y musical que lleva al escenario a 25 personajes del universo SuperThings, con un montaje visual impactante, pantallas LED, espectacular vestuario y todas sus canciones originales, que acumulan más de 20 millones de reproducciones en YouTube. La serie de televisión de SuperThings es, además, líder de audiencia en el canal Clan de TVE. Esta función benéfica refuerza el compromiso del espectáculo con la infancia, la cultura accesible y la solidaridad, convirtiendo la víspera de Reyes en una auténtica SUPERFIESTA para todos.