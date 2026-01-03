Más Madrid condena la «agresión militar» de EEUU a Venezuela

La formación Más Madrid ha manifestado este sábado su rechazo frontal a la operación militar lanzada por Estados Unidos sobre territorio venezolano. Las reacciones de los principales cargos del partido se producen tras la confirmación oficial, por parte del presidente Donald Trump, de la captura de Nicolás Maduro tras una serie de explosiones registradas durante la madrugada.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha calificado los hechos como una «agresión militar» injustificable. A través de sus canales oficiales, Bergerot ha trasladado un mensaje de apoyo directo a la ciudadanía venezolana, subrayando que las acciones del Gobierno estadounidense vulneran la legislación internacional y el derecho de los habitantes del país sudamericano a «vivir en paz».

Críticas a los intereses energéticos y soberanía

Por su parte, la portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, se ha sumado a la condena, vinculando la intervención de la administración Trump con intereses sobre los recursos naturales del país. Según Maestre, esta acción militar no solo vulnera la soberanía de Venezuela, sino que tiene como trasfondo el intento de «esquilmar de nuevo su petróleo», lo que supone un riesgo directo para la población civil.

Ambas representantes han exigido el cese inmediato de las hostilidades bajo la premisa del «No a la guerra», apelando a la defensa de la soberanía nacional frente a lo que consideran una nueva violación del derecho internacional en el continente americano.