Mercadona, El Corte Ingles, Lidl, BM, Alcampo, Dia, Carrefour, Ahorramás… estos son los mejores y peores roscones de Reyes de supermercado

Con la llegada de los Reyes Magos, el consumo de roscón se dispara en España hasta alcanzar los 30 millones de unidades anuales. Sin embargo, encontrar una pieza de calidad en el lineal del supermercado sigue siendo un reto.

El último análisis de la OCU, que ha comparado 12 marcas de distribución nacional, revela que 6 de cada 12 productos suspenden en la degustación de los expertos. De la docena de roscones analizados, únicamente tres han logrado superar la barrera de los 60 puntos sobre 100, obteniendo la calificación de «Buena Calidad»:

Carrefour Extra (Roscón con nata 100%): Se corona como el mejor del análisis con 63 puntos. Los expertos destacan su bollo jugoso con sabor a mantequilla y azahar, así como su nata equilibrada. Su precio es de 9,49 € por 750g. El Obrador de El Corte Inglés: Ocupa el segundo lugar con 62 puntos. Destaca por la alta calidad de su relleno y un bollo tierno bien fermentado. Es la opción más cara del podio, con un precio de 17,75 € por 850g. Lidl (Roscón de Reyes nata 100%): Cierra el grupo de cabeza con 60 puntos. Al igual que el de Carrefour, destaca por su relación calidad-precio (9,49 € por 750g), lo que le otorga el sello de Compra Maestra.

«Nata» que no es nata y abuso de aditivos

El informe pone el foco en la calidad de los ingredientes. Aunque 7 de los 12 roscones ya utilizan nata 100% láctea, todavía hay cinco marcas (HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona) que sustituyen total o parcialmente la nata por grasas vegetales más económicas como palma, coco o palmiste.

Otro punto crítico es el procesado industrial. La OCU denuncia un abuso sistemático de aditivos, con una media de 12 por producto. El caso más extremo se ha detectado en el roscón de AhorraMás, que contiene hasta 19 aditivos diferentes. Además, la organización advierte que muchas de las «frutas escarchadas» son en realidad calabaza teñida con colorantes intensos.

Consejos para el consumidor

La OCU recuerda que, debido a su alto contenido en grasas (17,5%) y azúcares (19%), el roscón debe consumirse con moderación. Al comprarlo en el supermercado, es vital:

Revisar el etiquetado : Asegurarse de que la masa esté hecha con mantequilla y el relleno sea nata 100% láctea.

: Asegurarse de que la masa esté hecha con mantequilla y el relleno sea nata 100% láctea. Consultar la caducidad : Muchos de estos productos se venden tras un proceso de descongelación, por lo que su vida útil puede ser de apenas dos días.

: Muchos de estos productos se venden tras un proceso de descongelación, por lo que su vida útil puede ser de apenas dos días. Evitar jarabes: Priorizar aquellos que usen azúcar tradicional frente a jarabes de glucosa o fructosa industriales.

Tabla Comparativa de Resultados