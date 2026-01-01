Madrid controlará en remoto el mantenimiento de su vivienda pública con inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), está desarrollando el software SCAMIA (Sistema de Control de Activos Mediante Inteligencia Artificial), proyecto pionero en la gestión, monitorización y control de edificios. Este proyecto de I+D+i permitirá digitalizar las promociones, creando gemelos digitales reales, además de gestionar las incidencias de forma centralizada y automática gracias a la introducción de la inteligencia artificial para la gestión del mantenimiento del patrimonio.

El proyecto SCAMIA permitirá controlar en remoto el funcionamiento de las promociones de EMVS Madrid, así como monitorizar a gran escala sus activos, obteniendo bases de datos en tiempo real. El objetivo es que en el futuro esta herramienta permita realizar un mantenimiento predictivo y preventivo de los edificios de la empresa municipal.

SCAMIA, proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2027, contará con un presupuesto de 4,5 millones de euros a ejecutar en tres años, con posibilidad de una prórroga de 18 meses. Para el desarrollo de SCAMIA se utilizarán 14 promociones de vivienda pública en alquiler, en diferentes estados de conservación, de titularidad de EMVS Madrid. A través de la monitorización y control de estos edificios se creará una plataforma integradora de datos que, además, utilice el modelo BIM (Building Information Modeling) de los activos como interfaz gráfica, sobre el que se puede reflejar y gestionar dichos datos.

Un proyecto que coordina EMVS Madrid

Para llevar a cabo este desarrollo del software, se ha creado una agrupación de empresas de la que forman parte diferentes startups, centros de investigación y pymes, bajo la coordinación de EMVS Madrid como empresa tractora. Así, la empresa municipal es la encargada de liderar este proyecto, participar activamente y coordinar el trabajo de I+D+i con las empresas asociadas, entes investigadores.

En concreto, EMVS Madrid se encargará de la definición del escenario de casos de uso, la estrategia, el seguimiento, el testeo y el control de calidad. En primer lugar, se llevará a cabo la digitalización de los activos y la clasificación, a través del escaneado láser y modelado BIM. Las pymes Desner y Unabiz asumirán la monitorización de las instalaciones en los edificios piloto a través de las tecnologías BMS+IOT (Building Management System + Internet of Things). Por otro lado, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), junto con EMVS Madrid, se encargará de la creación de la plataforma de control y mantenimiento y de la integración de los datos en el proyecto. Por último, la startup Viewtinet participará en tareas de big data, así como en la difusión y la explotación de los resultados.

Patrimonio de EMVS Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, a través de EMVS Madrid, cuenta ya con un patrimonio de alrededor de 10.000 viviendas públicas. Así, Madrid se posiciona en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Además, la empresa municipal cuenta con cerca de 6.000 viviendas en distintas fases de proyecto y ejecución. Este alto nivel de construcción de vivienda nueva supuso que, en 2024, EMVS Madrid fuera la responsable de la construcción de tres de cada diez viviendas construidas en toda España destinadas a alquiler asequible sin opción a compra, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Todo ello convierte a EMVS Madrid en la primera promotora de vivienda pública de España.