El Clínico San Carlos abre una consulta monográfica de Alzheimer para personas con síndrome de Down

El Hospital Clínico San Carlos, centro público de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha una novedosa consulta monográfica de enfermedad de Alzheimer para personas con síndrome de Down, que dispone de las últimas novedades diagnósticas y terapéuticas con el fin de atender de la mejor manera posible los problemas cognitivos que padecen.

En esta consulta específica, que se enmarca en la Unidad de Neurología Cognitiva de este hospital público madrileño, los neurólogos del Clínico San Carlos han preparado protocolos de evaluación cognitiva específicos para estas personas, que se complementarán con la realización de pruebas de neuroimagen y biomarcadores de fluidos, y la puesta en marcha de ensayos clínicos con nuevos tratamientos.

La enfermedad de Alzheimer es muy frecuente y precoz en estas personas, pero su diagnóstico y tratamiento con frecuencia es complejo debido a la discapacidad intelectual y comorbilidades que presentan. Por este motivo, y “con el objetivo de mejorar la atención global que les prestamos hemos puesto en funcionamiento esta consulta monográfica en la que pretendemos mejorar el manejo de la enfermedad en estas personas con protocolos específicos que incluyan las últimas novedades diagnósticas y terapéuticas”, apunta el neurólogo del Hospital Clínico San Carlos, Jordi Matías-Guiu Antem.

Experiencia en el manejo de pacientes con trastornos cognitivos

Las personas con síndrome de Down, al tener tres copias del cromosoma 21, generan un exceso de beta-amiloide, una proteína que se produce en dicho cromosoma. Esta sustancia se acumula en el cerebro y es clave en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. La sobreproducción de esta proteína acelera los procesos neurodegenerativos.

Con el aumento de la esperanza y calidad de vida en personas con síndrome de Down, el declive cognitivo debido a la enfermedad de Alzheimer ha cobrado mayor importancia en los últimos años en estas personas.

Los especialistas de la Unidad de Neurología Cognitiva del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos han acumulado en los últimos años una gran experiencia clínica e investigadora en el manejo de pacientes con trastornos cognitivos, incluyendo aquellos relacionados con enfermedades poco frecuentes, como demencias de inicio presenil, enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, demencia frontotemporal, o afasia progresiva primaria.

En los últimos tiempos, el campo de las enfermedades neurodegenerativas está experimentando un importante cambio, debido a las mejoras conseguidas a nivel diagnóstico gracias a nuevas herramientas de valoración cognitiva, biomarcadores de imagen y fluidos -incluyendo la sangre- neuroimagen y también a nivel terapéutico.

Esta mejora en el diagnóstico “está produciendo un avance importante en las perspectivas de tratamiento con la aprobación en Europa de nuevos tratamientos anti-amiloide y otros medicamentos que están actualmente en fase de ensayo clínico”, añade Matias Guiu-Antem.

Aunque estos tratamientos están principalmente destinados para la enfermedad de Alzheimer esporádica, “es importante que las personas con síndrome de Down, más predispuestas a desarrollar enfermedad de Alzheimer, también puedan beneficiarse de los avances en el diagnóstico y tratamiento con el fin de mejorar su atención sanitaria y su calidad de vida”, concluye el neurólogo del Hospital Clínico San Carlos, Jordi Matias-Guiu Antem.