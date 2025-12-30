Cierre de la estación de Sol (Metro y Cercanías) este martes: horas y líneas afectadas

La Comunidad de Madrid y las autoridades policiales han diseñado un dispositivo especial de movilidad para este martes, 30 de diciembre, motivado por la celebración de las ya tradicionales ‘Preuvas’ en la Puerta del Sol. Este evento, que funciona como ensayo general para la Nochevieja, contará con un operativo específico que engloba seguridad, emergencias y limpieza.

Según han informado Renfe y Metro de Madrid, las medidas afectarán principalmente al servicio de Cercanías. Los trenes de las líneas C-3 y C-4 no realizarán parada en Sol entre las 18:00 y la finalización del servicio. No obstante, el acceso a la estación quedará restringido antes, a partir de las 17:40 horas, momento desde el cual las instalaciones solo funcionarán para la salida de viajeros, impidiendo la entrada de nuevos usuarios.

En cuanto a la red de Metro de Madrid, se mantendrá operativa la correspondencia interna entre las líneas 1, 2 y 3, permitiendo los transbordos entre andenes, aunque el acceso desde la calle a la estación también se verá condicionado por el orden público.

Vaciado de la plaza y filtros de seguridad

El operativo establece que se procederá al vaciado total de la Puerta del Sol a las 21:00 horas. Una hora más tarde, a las 22:00 horas, se permitirá el acceso a los asistentes a través de cuatro puntos específicos con doble filtro policial:

Calle Mayor

Calle Arenal

Calle Alcalá

Carrera de San Jerónimo

El aforo se ha fijado nuevamente en 15.000 personas. Los agentes realizarán controles exhaustivos para evitar la entrada de objetos peligrosos, la venta ambulante y prevenir hurtos.

Despliegue de efectivos

Para la jornada de hoy y la de mañana, se movilizarán cada día más de 300 efectivos municipales: