Finalizan las obras de construcción del nuevo centro cultural con biblioteca de Montecarmelo

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, ha visitado hoy el nuevo centro cultural con biblioteca de Montecarmelo, cuyas obras de construcción ya han finalizado. El equipamiento, que comenzará a funcionar en los próximos meses, se sitúa en la avenida del Monasterio de Silos, 57 y ha supuesto una inversión municipal de 5,7 millones de euros.

El edificio tiene una superficie construida de 2.266 m² distribuidos en tres plantas, una de ellas bajo rasante, y ha sido concebido en diferentes volúmenes que se interrelacionan entre sí, generando espacios continuos y fácilmente reconocibles. Esta solución arquitectónica permite dar continuidad al espacio interior y facilitar su uso tanto por los usuarios como por el personal del centro.

La planta sótano cuenta con garaje, salas de instalaciones, cuarto de limpieza y almacén. La planta baja se compone de acceso y consigna, vestíbulo principal, sala de lectura, fondo de libros y de audiovisuales, sala de grupos, salas auxiliares, reprografía, zona de lectura, hemeroteca, aseos, zona de descanso, zona infantil y bebeteca, así como una sala polivalente. Por su parte, la planta primera tiene vestíbulo, zona de lectura, comicteca, sala juvenil, sala de informática, comedor con cocina, aseos, despachos, sala de descanso y aula polivalente.

El diseño del equipamiento pone en valor el espacio mediante salas diáfanas de grandes dimensiones y un aprovechamiento eficiente de la superficie, reduciendo espacios residuales y rincones. La organización interior contempla una distribución flexible de los distintos ámbitos, estructurados en función de las exigencias de ruido y silencio, así como de su funcionalidad y de la posibilidad de una gestión independiente de los espacios.

Asimismo, el proyecto ha sido desarrollado conforme a criterios de accesibilidad universal y máxima eficiencia energética, con un especial cuidado en la iluminación natural y en la relación entre el interior y el exterior del edificio, que actúa como elemento vertebrador del conjunto.

Catorce nuevos equipamientos culturales desde 2019

Este nuevo centro cultural de Montecarmelo se unirá a los otros ocho equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. Se trata del Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), Centro Cultural Antonio López (Chamartín), centro cultural con biblioteca Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde), ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca), biblioteca del Ensanche de Carabanchel, Centro Cultural de Valdebebas (Hortaleza) y centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas). Asimismo, se están construyendo otras cinco dotaciones culturales: espacio cultural del paseo del Prado, 30 (Centro), biblioteca de la calle Silvano (Hortaleza), centro cultural con biblioteca y auditorio de El Cañaveral (Vicálvaro), centro cultural y juvenil de la calle Canal de Panamá (Ciudad Lineal) y Centro Cultural de Almendrales (Usera).

Todas estas dotaciones forman parte de ‘Madrid Capital 21’, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. Hoy, esa cifra ya ha sido superada y son 100 las dotaciones construidas o en construcción, 79 de ellas ya están finalizadas y otras 21 están en construcción, lo que suma una inversión de más de 540 millones de euros.