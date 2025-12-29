‘Campeones 2’ llega al teatro en Madrid de la mano de El Langui

El sábado 3 de enero, a las 12:30h, el Teatro Arlequín, de Madrid acogerá el estreno de ‘Campeones 2’, una obra de teatro que recoge el espíritu humano e inclusivo que conquistó al público en la gran pantalla y lo traslada al escenario con una historia original, cercana y actual.

La obra protagonizada por Gloria Ramos y Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, junto a Claudia Fesser, Emilio Gavira, Alberto Nieto y Luis Mottola, narra el momento vital de Claudia, una actriz a la que profesionalmente le va bien, pero siente que todavía no ha llegado el papel que marque un antes y un después en su carrera.

Esa oportunidad parece presentarse cuando un prestigioso director prepara su última película y ha escrito el personaje protagonista pensando en ella. La condición es que se trata de un personaje con discapacidad y, antes de tomar una decisión definitiva, quiere verla en una prueba.

Con apenas tres semanas para prepararse, Claudia decide reencontrarse con Gloria, su prima con síndrome de Down, a la que no ve desde hace una década. Lo que comienza como una estrategia profesional se transforma en un viaje personal inesperado. A través de Gloria y de su grupo de teatro amateur, Claudia entra en contacto con una forma de entender la vida y el escenario muy alejada de la superficialidad y las prisas de la capital.

Los ensayos de una versión muy particular de ‘La casa de Bernarda Alba’, las tensiones con Juan, el director del grupo, la presión de su representante y los fantasmas del pasado obligarán a Claudia a replantearse qué significa realmente triunfar y hasta qué punto está dispuesta a renunciar a la honestidad para alcanzar el éxito.

‘Campeones 2’ está dirigida por El Langui, doble ganador del Premio Goya y una de las figuras más reconocidas del panorama cultural por su compromiso social. La producción corre a cargo de Luis Sancho, con guion de Pedro Lendínez, y cuenta con la coproducción de Javier Fesser y Luis Manso, responsables de la película ‘Campeones’, ganadora del Goya.

Con humor, sensibilidad y una mirada honesta, ‘Campeones 2’ propone una reflexión sobre la inclusión, los prejuicios y el verdadero sentido del éxito.