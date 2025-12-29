Metro de Madrid, EMT y Cercanías modifican sus horarios por Nochevieja y Año Nuevo

La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, llevará a cabo la modificación de horarios puntual con motivo de las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo. De este modo, el día 31 se va a adelantar el horario de cierre, mientras que el día 1 se retrasará su apertura.

En Metro de Madrid, con respecto al primer día del año, el 1 de enero la red del suburbano comenzará a funcionar a las 07:00 horas. Además, con motivo de las pre-uvas y las campanadas de Fin de Año, el 30 y 31 de diciembre la estación de Sol estará cerrada desde las 18:00 horas y hasta la finalización del servicio. Se mantendrá activo el dispositivo especial de refuerzo de Metro con hasta un 131% más de trenes entre las 10:00 y las 23:00 horas: se incrementan las frecuencias en las seis líneas del suburbano de mayor afluencia (1, 2, 3, 4, 5 y 10).

Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) también tendrá un horario especial los días 31 de diciembre y 1 de enero. En concreto, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, las líneas 1, 2, 6, 9, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 35, 50, 51, 53, 74, 133, 146, 147, 148, 150 y M1 incrementarán su servicio en días laborables entre las 15:00 y las 21:00 horas. Además, las líneas 001 y E1 reforzarán su servicio entre las 9:00 y las 22:00 horas.

El 31 de diciembre (Nochevieja), la mayoría de las líneas municipales realizarán sus últimas salidas desde cabecera entre las 21:30 y las 21:45 horas. Por su parte, el 1 de enero (Año Nuevo), el servicio diurno comenzará entre las 7:15 y las 8:45 horas, según la línea y la cabecera, con la misma excepción para líneas especiales y rutas a cementerios.

El servicio nocturno, de la N1 a la N26, arrancará a las 22:30 desde Cibeles y funcionará hasta las 7:00 horas del 1 de enero. Las líneas N28 y N31 comenzarán el servicio desde Moncloa a las 22:50 y realizarán su último recorrido a las 7:00 horas desde la misma cabecera. El día 1 de enero, el servicio diurno de EMT Madrid se iniciará entre las 7:15 y las 8:45 horas, según la línea y la cabecera.

Exprés Aeropuerto en Nochevieja

La línea Exprés Aeropuerto realizará su último viaje diurno el 31 de diciembre a las 21:30 desde la T4 y a las 21:45 desde Atocha. El servicio nocturno comenzará a las 22:30 desde ambas cabeceras y finalizará a las 7:00 horas, con una frecuencia de paso de entre 35 y 45 minutos. El 1 de enero, el servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará a las 07:40 horas desde ambas cabeceras.

Líneas circulares nocturnas (NC1-NC2)

En Nochevieja, 31 de diciembre, las líneas circulares nocturnas de la EMT de Madrid prestarán servicio desde las 22:30 a 00:00 horas con intervalos de 35 minutos y de 0:00 a 7:00 cada 20-35 minutos.

Renfe Cercanías

En cuanto a los trenes de Renfe Cercanías, terminarán antes su horario habitual el día 31, y el día 1 comenzarán a circular más tarde. Horarios 31 de diciembre y 1 de enero >> enlace

Horarios de los intercambiadores

Los intercambiadores de transporte de Madrid modificarán sus horarios de apertura y cierre durante el periodo navideño. En los casos de Moncloa, Príncipe Pío, plaza de Castilla y avenida de América, estas modificaciones no afectarán al servicio de EMT Madrid.

En el intercambiador de plaza Elíptica, el cierre anticipado previsto para los días 24 y 31 de diciembre no afectará a las últimas salidas. No obstante, los días 25 de diciembre y 1 de enero el intercambiador abrirá a las 08:00 horas, por lo que las salidas de la línea 155 programadas antes de esa hora se efectuarán desde la parada de la vía Lusitana, junto al intercambiador.

Líneas universitarias

Las líneas E, F, G y U suspenderán su servicio del 22 de diciembre al 7 de enero de 2026, ambos inclusive. Por su parte, las líneas A y H funcionarán con horario reducido (no lectivo) durante ese mismo periodo.

Estas dos líneas (A y H), que conectan Moncloa y Aluche con el Campus de Somosaguas, tendrán los siguientes intervalos en días laborables durante el periodo navideño: la conexión Moncloa-Campus de Somosaguas (Línea A) funcionará cada 25–30 minutos desde el inicio del servicio hasta las 19:00 horas y cada 45 minutos desde las 19:00 horas hasta el final del servicio.

Por su parte la Línea H (Aluche-Campus de Somosaguas) operará cada 25–30 minutos desde el inicio del servicio hasta las 18:00 horas y cada 45 minutos desde las 18:00 horas hasta el final del servicio. Toda la programación habitual de las líneas universitarias se reanudará el 8 de enero.

Línea 180 y servicios especiales en la A-5

La línea 180 suspenderá el servicio del 21 de diciembre al 7 de enero. A partir del 8 de enero, volverá a realizar su itinerario habitual entre Legazpi y la estación de El Pozo. En relación con los servicios especiales debido a las obras en la A-5, se establecen los siguientes horarios: SE 866 (Batán-Lucero) y SE 898 (Plaza Elíptica-Cuatro Vientos): ambos servicios finalizarán a las 20:45 horas en Nochebuena y a las 21:45 horas en Nochevieja. Los días 25 de diciembre y 1 de enero, ambos servicios comenzarán a las 7:40 horas.

Cierres temporales en la red de BiciMAD



Las siguientes estaciones de la red de bicicletas eléctricas BiciMAD permanecerán cerradas entre el 21 de noviembre y el 6 de enero: calle Mayor, 6 (estación 1); plaza de Celenque, 1 (estaciones 25A y 25B); calle Mayor, 16 (estación 31); plaza de la Provincia (estación 32); calle de Carretas, 3 (estación 33); plaza de Jacinto Benavente (estación 34); calle de la Abada, 2 (estación 56) y calle de las Tres Cruces, 7 (estación 210).