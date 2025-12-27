Latina cierra el año con una sesión musical como apoyo al comercio

El concejal de Latina, Alberto González, ha asistido hoy a una sesión musical organizada por la junta municipal en el templete José Menese de la plaza de Huarte de San Juan, para apoyar a los comercios de la zona y poner en valor su labor como dinamizadores y ejes esenciales del distrito.

Esta actividad, consistente en la actuación musical del grupo Los Geiperman, que ha realizado un tributo a Hombres G, ha generado un punto de encuentro entre vecinos, comerciantes y negocios del distrito.

Asimismo, a lo largo de la mañana, el concejal ha visitado los mercados del Alto de Extremadura, Las Águilas, Tirso de Molina y el Centro Comercial San Ignacio de Loyola, donde los carteros reales han colocado sus buzones para recoger las cartas de los más pequeños durante la jornada.