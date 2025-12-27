Madrid destinará más de 8 millones de euros para mejorar la eficiencia en el suministro de hemoderivados del plasma sanguíneo a hospitales

La Comunidad de Madrid invertirá 8.432.086 euros para mejorar la eficiencia en el suministro de hemoderivados de plasma sanguíneo a los hospitales de la región, procedentes de la Red Nacional de Centros de Transfusión, Tejidos y Células, de la que forma parte el Centro de Transfusión autonómico.

Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la licitación de un nuevo contrato, con una duración de 12 meses y vigencia hasta parte de 2027, derivado de un Acuerdo Marco entre la Administración madrileña y el Gobierno central.

La mayoría de estos productos, en torno al 85%, son medicamentos para el tratamiento de patologías específicas, como los trastornos de los factores de coagulación, como la hemofilia, así como inmunodeficiencias y distintas afecciones neurológicas, para las que las inmunoglobulinas se han consolidado como una opción terapéutica de referencia. El resto del plasma se administra directamente a los pacientes que han padecido un proceso de inactivación viral, provocado, por ejemplo, por el VIH o la Hepatitis B y C.

En la Comunidad de Madrid, los requisitos para donar plasma son ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El procedimiento, denominado plasmaféresis, dura en torno a 40 minutos y la rápida recuperación permite repetir a las 48 horas de la extracción. Las personas interesadas en conocer los puntos de la región donde, además del Centro de Transfusión, se puede realizar este gesto altruista, pueden consultarlo en esta web.