El Gobierno de Ayuso aprueba 1 millón de euros en ayudas a las salas de cine

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana la firma de un convenio con la Federación de Cines de España (FECE), que contará con una financiación plurianual de 969.629 euros para los años 2025 y 2026, destinada a reforzar las salas de cine de la región. Permitirá respaldar el sector de la exhibición cinematográfica, fomentando la creación de nuevas audiencias, la variedad cultural y la fidelización del público.

La medida se enmarca en el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Cultura, celebrada el pasado 7 de mayo, donde se puso de manifiesto la importancia de intensificar el apoyo a los cines y desarrollar estrategias para ampliar las audiencias. De este modo, se contribuye al acceso a una oferta más amplia y se garantiza la continuidad de estos espacios culturales gracias a la cofinanciación de gastos.

La Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional en número de espectadores, con una media de 27.236, y dispone de 77 salas de exhibición (el10,5% de toda España) y 545 pantallas (el 15,3% de todo el país).

Con el objetivo de aprovechar este posicionamiento, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual, dotado con más de 40 millones de euros para el periodo 2026/29. Esta medida busca incrementar la competitividad, potenciar la proyección exterior del sector madrileño, y reforzar su contribución a la economía regional, consolidando a Madrid como un referente internacional en producción cinematográfica.