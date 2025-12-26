Vuelve la «Lluvia de Peluches» a Madrid: entradas a cambio de juguetes

El baloncesto madrileño vuelve a sacar su lado más solidario este fin de semana. Movistar Estudiantes y CaixaBank han convocado la cuarta edición de su ya tradicional «Lluvia Solidaria de Peluches», una iniciativa que busca garantizar que todos los niños de la región reciban un regalo durante estas fiestas navideñas.

La acción tendrá lugar este domingo, 28 de diciembre, coincidiendo con el encuentro de Primera FEB que enfrentará al conjunto estudiantil contra el Caja Rural CB Zamora a las 12:30 horas en el Movistar Arena. Tras el éxito de la pasada campaña, en la que se recolectaron más de 3.000 juguetes, la organización espera superar las cifras este año.

¿Cómo conseguir una entrada gratis?

Bajo el lema «1 juguete = 1 entrada», el club incentivará la participación ciudadana facilitando el acceso al partido:

Punto de recogida: Se habilitará una carpa de CaixaBank en la Plaza de Felipe II (frente al acceso principal del pabellón).

Se habilitará una carpa de CaixaBank en la (frente al acceso principal del pabellón). Horario: La carpa estará operativa desde las 11:00 horas .

La carpa estará operativa desde las . Requisito: Se entregará una invitación por cada juguete donado que se encuentre en buen estado.

El momento de la «lluvia»

Aquellos aficionados que donen un peluche podrán acceder con él al interior del pabellón. Durante el descanso del partido, y una vez que se anuncie por la megafonía del recinto, el público lanzará simultáneamente los peluches a la pista, creando la imagen más icónica de la jornada.

Todos los juguetes recaudados —tanto los entregados en la carpa como los lanzados al parqué— serán destinados íntegramente a la Fundación Madrina. Esta entidad, colaboradora habitual de CaixaBank, se encarga de asistir a madres y familias en situación de vulnerabilidad, asegurando que el espíritu de la Navidad llegue a los hogares con menos recursos de Madrid.