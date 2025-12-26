Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe en Madrid

El Museo del Ferrocarril de Madrid abre este viernes al público la exposición ‘Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe’, que estará abierta hasta el 31 de mayo de 2026. La muestra, organizada por Renfe, propone un viaje por 85 años de memoria visual: carteles, anuncios y mensajes que no solo narran la evolución de la compañía, sino también la transformación de nuestro país.

Los 78 carteles que componen la exposición, algunos impresos en gran formato han sido seleccionados por décadas, desde la creación de Renfe en 1941 hasta la actualidad por el comisario de la exposición, Nacho Padilla, y van precedidos de una contextualización histórica que aporta un marco interpretativo necesario para su comprensión:

1941-1955: El nacimiento de Renfe

1955-1965: Los años y los planes

1965-1975: Turismo y color

1975-1985: Reformas y Transición

1985-1995: Modernización y nuevos lenguajes

1995-2005: Alta velocidad y nueva era

2005-2015: Una nueva estructura

2015-2025: El Grupo Renfe

El recorrido se completa con un espacio dedicado a la evolución del diseño y la identidad de Renfe, en la que han participado diseñadores como Juan Toribio, Cruz Novillo o Alberto Corazón, y finaliza con un guiño a la edad de oro de la publicidad pública y la emisión de anuncios en televisión que forman parte de la memoria colectiva: ‘Papá, ven en tren’, 1973; ‘Días azules’, 1980; ‘Bienvenido al tren’, 1988; o ‘Saeta’, 1991.

Un viaje en el tiempo

La historia de Renfe es también la historia de sus carteles y su publicidad, una historia en la que han participado pintores, ilustradores, dibujantes, artistas, grafistas diseñadores… Cada imagen revela cómo España aprendió a moverse, a modernizarse y a imaginar su futuro.

Igual que la memoria personal, esta memoria gráfica se reescribe cada vez que la miramos: en ella reconocemos aspiraciones colectivas, cambios de mentalidad y el pulso del progreso. Es, en el fondo, una biografía compartida entre una compañía pública y la sociedad a la que ha acompañado.