Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe en Madrid

El Museo del Ferrocarril de Madrid abre este viernes al público la exposición ‘Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe’, que estará abierta hasta el 31 de mayo de 2026. La muestra, organizada por Renfe, propone un viaje por 85 años de memoria visual: carteles, anuncios y mensajes que no solo narran la evolución de la compañía, sino también la transformación de nuestro país.
Los 78 carteles que componen la exposición, algunos impresos en gran formato han sido seleccionados por décadas, desde la creación de Renfe en 1941 hasta la actualidad por el comisario de la exposición, Nacho Padilla, y van precedidos de una contextualización histórica que aporta un marco interpretativo necesario para su comprensión:
- 1941-1955: El nacimiento de Renfe
- 1955-1965: Los años y los planes
- 1965-1975: Turismo y color
- 1975-1985: Reformas y Transición
- 1985-1995: Modernización y nuevos lenguajes
- 1995-2005: Alta velocidad y nueva era
- 2005-2015: Una nueva estructura
- 2015-2025: El Grupo Renfe
El recorrido se completa con un espacio dedicado a la evolución del diseño y la identidad de Renfe, en la que han participado diseñadores como Juan Toribio, Cruz Novillo o Alberto Corazón, y finaliza con un guiño a la edad de oro de la publicidad pública y la emisión de anuncios en televisión que forman parte de la memoria colectiva: ‘Papá, ven en tren’, 1973; ‘Días azules’, 1980; ‘Bienvenido al tren’, 1988; o ‘Saeta’, 1991.
Un viaje en el tiempo
La historia de Renfe es también la historia de sus carteles y su publicidad, una historia en la que han participado pintores, ilustradores, dibujantes, artistas, grafistas diseñadores… Cada imagen revela cómo España aprendió a moverse, a modernizarse y a imaginar su futuro.
Igual que la memoria personal, esta memoria gráfica se reescribe cada vez que la miramos: en ella reconocemos aspiraciones colectivas, cambios de mentalidad y el pulso del progreso. Es, en el fondo, una biografía compartida entre una compañía pública y la sociedad a la que ha acompañado.