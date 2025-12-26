Los pasteleros madrileños prevén un récord de ventas de roscones: más pequeños y menos azúcar

El Roscón de Reyes artesano se confirma, un año más, como la estrella indiscutible de las mesas madrileñas. Según el último informe de la Asociación Empresarial de Pasteleros y Panaderos de la Comunidad de Madrid (ASEMPAS), presidida por Jonatan Yagüe Gallardo, se espera que las ventas superen los 2,9 millones de unidades en la región, consolidando este dulce como el motor de las pastelerías tradicionales.

A pesar de la aparición de nuevos sabores y combinaciones, el gusto de los madrileños permanece fiel a los clásicos. Según datos de Amazon Fresh, el 57% de la población elige el roscón relleno, con la nata y la trufa como las opciones más demandadas. No obstante, este año ganan terreno los roscones bañados, especialmente los de chocolate, y las versiones adaptadas a intolerancias (sin gluten y sin lactosa).

Nuevos hábitos: formatos pequeños y menos azúcar

ASEMPAS destaca una evolución en los hábitos de compra para estas Navidades de 2025:

Piezas más pequeñas: Triunfan los roscones de 500 gramos , adaptados a nuevos modelos familiares.

Triunfan los roscones de , adaptados a nuevos modelos familiares. Salud: Se observa una tendencia clara hacia la reducción de azúcar en las recetas tradicionales.

Se observa una tendencia clara hacia la reducción de azúcar en las recetas tradicionales. Calidad artesanal: El consumidor busca productos frescos, sin conservantes ni aditivos, comprados para ser consumidos en las horas siguientes a su elaboración.

Además, el producto se ha «desestacionalizado». Muchos obradores madrileños comenzaron la producción en noviembre, extendiendo su consumo más allá de los días 5 y 6 de enero para integrarlo en desayunos y meriendas cotidianas.

Los madrileños gastarán un 37% más en la mesa

La tradición navideña se mantiene fuerte a pesar de la inflación. Un informe de Mastercard para la temporada 2025/2026 señala que el gasto navideño crecerá un 5% a nivel general, pero la Comunidad de Madrid lidera el aumento con un 37% más de inversión en gastronomía y alimentación.

Este incremento está impulsado especialmente por el perfil senior, cuyo presupuesto para productos frescos ha crecido un 40%. Los madrileños, según el informe, están siendo más precavidos: comparan más los precios, planifican las compras con antelación y priorizan la calidad de las tiendas especializadas y pastelerías de barrio.

Comercio tradicional frente al e-commerce

Aunque la tienda física artesana resiste gracias al valor añadido y el trato personalizado, el comercio electrónico sigue su expansión en Madrid. Las pastelerías tradicionales de la capital ya reconocen un crecimiento sostenido en sus ventas digitales, permitiendo que el roscón artesano llegue directamente a los hogares sin perder su esencia.

El Sello Artesano de Calidad

En 2018, ASEMPAS creó el «Sello Artesano de Calidad» con el respaldo de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Este sello distingue a las pastelerías que siguen métodos artesanales en la elaboración de sus productos, fomentando la transparencia y la confianza del consumidor en la autenticidad de los dulces y postres que adquieren. A día de hoy el “Sello Artesano de Calidad” lo poseen 19 marcas de pastelería artesana y está presente en 70 establecimientos.

Compromiso con la Calidad y la Seguridad

ASEMPAS promueve el consumo en establecimientos acreditados que siguen estrictas medidas

higiénicas y sanitarias, garantizando que los clientes disfruten de productos frescos y seguros. Además, se fomenta el trato cercano y personalizado característico de las pastelerías tradicionales, manteniendo vivo el vínculo entre los artesanos y su clientela.

Recomendación de Consumo Responsable

La asociación invita a los consumidores a adquirir sus dulces y postres en establecimientos que cuenten con el distintivo de ASEMPAS, asegurando así la compra de productos auténticamente artesanales y de alta calidad.