Entran en funcionamiento las 14 nuevas cámaras con IA del parque Pradolongo (Usera)

El nuevo sistema de videovigilancia en el parque de Pradolongo, en Usera, dotado con 14 cámaras equipadas con Inteligencia Artificial (IA), han entrado este viernes, 26 de diciembre, en funcionamiento. Así lo ha confirmado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha asistido a una de las jornadas formativas que se desarrolla dentro del plan municipal ‘Participa en tu Seguridad’.

Las 14 cámaras son de alta resolución y permiten la identificación de matrículas. Dos de ellas, además, cubren un ángulo de 360 grados. Estas nuevas cámaras están dotadas con inteligencia artificial (IA), facilitando las búsquedas. Ya cuentan con esta tecnología 106 cámaras operadas por Policía Municipal (más de un 27% del total).

«Van a ser visitadas en próximas fechas por el equipo de Gobierno y también por los mandos de Policía Municipal para darlas a conocer también entre los vecinos del distrito y de toda la zona. Ya están operando perfectamente, tal y como nos comprometimos, y están siendo visibilizadas», ha subrayado la vicealcaldesa de la ciudad capitalina.

Nuevas cámaras de videovigilancia durante este mandato

Desde el comienzo de este mandato, se ha instalado videovigilancia en las plazas del Dos de Mayo, en el distrito de Centro (16 cámaras) y Elíptica, entre los distritos de Carabanchel y Usera (15 cámaras), así como nuevas cámaras en la Puerta del Sol, en el distrito de Centro (cuatro cámaras más) y un nuevo sistema en la calle de Cullera, en Latina (18 cámaras). Este mismo viernes se ha activado también el nuevo sistema de videovigilancia en el parque de Pradolongo, en Usera, dotado con 14 cámaras.

Con la activación de las cámaras en el parque El Calero, Policía Municipal de Madrid opera ya un total de 390 cámaras, más de un 43 % de las cuales, 169, han sido instaladas desde que José Luis Martínez-Almeida accedió a la Alcaldía de la capital. Cuando se pongan en funcionamiento las nuevas cámaras en Pradolongo, Madrid dispondrá de 404 dispositivos operados por Policía Municipal.

La instalación de los sistemas de videovigilancia en El Calero, Cullera y Pradolongo, con 37 cámaras en total, cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los que 185.300 euros corresponden al sistema del parque El Calero. El Ayuntamiento continúa manteniendo el contacto y la escucha a las juntas municipales de distrito y a los vecinos para detectar nuevas necesidades de videovigilancia y, además, donde sea técnicamente viable y policialmente útil.

Todas las cámaras operadas por Policía Municipal tienen carteles informativos para que vecinos y transeúntes estén informados de la existencia de videovigilancia en la zona. Las imágenes son supervisadas exclusivamente por policías municipales y se custodian durante un periodo determinado en el Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI) para su revisión en caso de ser necesario. La activación de cada sistema de cámaras cuenta con el visto bueno previo de la Comisión de Videovigilancia.

Entre 2019 y 2023, el Ayuntamiento instaló 111 cámaras operadas por Policía Municipal en los barrios de Bellas Vistas (Tetuán), San Diego (Puente de Vallecas), en el polígono Marconi (Villaverde) y en los barrios del distrito de Centro de Lavapiés y Chueca, además de en la red de la calle de la Montera, que fue renovada, al igual que los sistemas ubicados en Lavapiés y en Ballesta. El Gobierno municipal abordará nuevos sistemas en otros puntos de la ciudad a lo largo del presente mandato, en concreto en las zonas de las plazas de Oporto (Carabanchel) y de Jacinto Benavente (Centro), además de renovar y mejorar los sistemas ubicados en las zonas de Tirso de Molina (Centro) y AZCA (Tetuán).

‘Participa en tu Seguridad’

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asistido hoy a una de las jornadas formativas que se desarrolla dentro del plan municipal ‘Participa en tu Seguridad’, donde ha conocido de primera mano parte del trabajo que desarrolla la Policía Municipal de Madrid mediante charlas-coloquio y talleres dirigidos a personas mayores, jóvenes, familias y comunidad educativa.

Durante el acto, realizado en el Centro Municipal de Mayores Príncipe de Asturias de Ciudad Lineal, Sanz ha subrayado la importancia de “ser conscientes de nuestra propia seguridad, pues una sociedad segura se consigue a través de la responsabilidad y la justa cooperación entre todos los ciudadanos”. Asimismo, la vicealcaldesa ha destacado el carácter intergeneracional del programa, porque “la seguridad se construye entre generaciones: los abuelos aportan experiencia, los nietos aportan futuro y juntos, forman una comunidad más fuerte, unida y segura”.

Tal y como ha explicado Sanz, “la seguridad ciudadana constituye un pilar esencial para garantizar la calidad de vida y la cohesión social”. Así, el plan ‘Participa en tu Seguridad’ tiene como objetivo contribuir al desarrollo y bienestar de las personas mayores, las familias, los jóvenes y los menores, fomentando una participación en la prevención y resolución de problemas relacionados con la seguridad, desde la autoprotección al cuidado del entorno más cercano.

De hecho, este proyecto se enmarca en la Carta de Servicios de Atención de la Policía Municipal a la Mujer, Menor, Mayor y Sociedad Diversa, que contempla la actuación de policías especializados en la atención a personas mayores de 65 años, menores y otros colectivos, mediante acciones preventivas en materia de seguridad, civismo y respeto a la convivencia.