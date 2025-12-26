ComunidadNoticias

Ampliada la agenda del 012 Reyes Magos con 1.000 citas más para que los niños contacten por teléfono con Melchor, Gaspar y Baltasar

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha ampliado la agenda del 012 Reyes Magos con 1.000 citas más para que los niños contacten por videollamada con sus Majestades de Oriente, hasta el próximo 5 de enero. Tras abrirse la convocatoria el pasado 23 de diciembre, más de 2.000 menores ya tienen su reserva para contarles sus deseos a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Para participar en esta iniciativa, patrocinada por Metro de Madrid y enmarcada en las actividades de Navidad en Sol, hay que pedir cita previa a través de la página web, seleccionando la fecha y hora para poder conversar durante alrededor de cinco minutos con uno de los tres Reyes Magos.

Este servicio, que celebra su tercera edición, estará disponible todos los días de 12:00 a 15:00 horas, y de 16:00 a 20:00, excepto el 5 de enero, que estará operativo hasta las 15:00 horas; y el 1 de enero, que permanecerá cerrado.

Como novedad este año, a partir de hoy y también hasta el 5 de enero, las familias podrán acercarse a la Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid, situada en la calle Carretas 4, para poder hablar con su Rey Mago favorito a través de una pantalla digital, sin necesidad de tener cita previa. El horario será de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00, excepto los días 31 de diciembre y 5 de enero, que estará operativo hasta las 18:00 horas y 15:00 horas, respectivamente; y el 1 de enero, que permanecerá cerrado.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Madrid incrementa un 5,2% los beneficiarios de las...

Almeida viaja a Roma para ser recibido por...

Entran en funcionamiento las 14 nuevas cámaras con...

Abatido a tiros al intentar acuchillar a un...

La bandera republicana regresa al Parque de las...

Balance de Nochebuena y Navidad en Madrid: 31...

Se dispara un 76% el número de peticiones...

Los hospitales públicos madrileños donarán sus excedentes al...

El Hospital Gregorio Marañón lleva la Navidad a...

La elaboración artesanal del ibérico mantiene su vigencia...

Comentarios