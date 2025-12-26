Ampliada la agenda del 012 Reyes Magos con 1.000 citas más para que los niños contacten por teléfono con Melchor, Gaspar y Baltasar

La Comunidad de Madrid ha ampliado la agenda del 012 Reyes Magos con 1.000 citas más para que los niños contacten por videollamada con sus Majestades de Oriente, hasta el próximo 5 de enero. Tras abrirse la convocatoria el pasado 23 de diciembre, más de 2.000 menores ya tienen su reserva para contarles sus deseos a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Para participar en esta iniciativa, patrocinada por Metro de Madrid y enmarcada en las actividades de Navidad en Sol, hay que pedir cita previa a través de la página web, seleccionando la fecha y hora para poder conversar durante alrededor de cinco minutos con uno de los tres Reyes Magos.

Este servicio, que celebra su tercera edición, estará disponible todos los días de 12:00 a 15:00 horas, y de 16:00 a 20:00, excepto el 5 de enero, que estará operativo hasta las 15:00 horas; y el 1 de enero, que permanecerá cerrado.

Como novedad este año, a partir de hoy y también hasta el 5 de enero, las familias podrán acercarse a la Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid, situada en la calle Carretas 4, para poder hablar con su Rey Mago favorito a través de una pantalla digital, sin necesidad de tener cita previa. El horario será de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00, excepto los días 31 de diciembre y 5 de enero, que estará operativo hasta las 18:00 horas y 15:00 horas, respectivamente; y el 1 de enero, que permanecerá cerrado.