Almeida viaja a Roma para ser recibido por el papa León XIV

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, será recibido este domingo, 28 de diciembre, por el Papa León XIV. La cita institucional tendrá lugar a las 12:30 horas en las dependencias del Palacio Apostólico, en el marco de una visita de carácter personal que el primer edil realizará a Roma durante este fin de semana.

Durante el encuentro, Martínez-Almeida tiene previsto entregar al Santo Padre un obsequio simbólico en representación de la capital: una talla de la Virgen de la Almudena elaborada en plata, patrona de los madrileños.

Segunda visita papal del regidor

Esta audiencia supone la segunda ocasión en la que Martínez-Almeida se encuentra oficialmente con un Pontífice. El antecedente más cercano se remonta al 18 de marzo de 2023, fecha en la que el alcalde de Madrid mantuvo una reunión con el entonces Papa Francisco.

Con este viaje, el regidor busca reforzar los vínculos institucionales entre la capital de España y la Santa Sede, aprovechando su estancia en la ciudad romana para cumplimentar esta visita al Palacio Apostólico antes de retomar su agenda oficial en Madrid el próximo lunes.

Foto: Ayuntamiento de Madrid.