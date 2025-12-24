El Museo de San Isidro celebra su 25º aniversario con la exposición de 12 belenes en Navidad

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado el belén del Museo de San Isidro, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la creación de este centro dedicado a recorrer la historia de la capital, una efeméride que se celebra de manera especial durante la Navidad.

Durante la visita, Rivera ha recorrido el patio renacentista, donde ha podido contemplar una representación a tamaño natural de la Epifanía, con la adoración de los Reyes Magos. El montaje, diseñado por el prestigioso belenista Jesús Mayo, pone en valor la tradición belenística del siglo XIX a través de figuras que destacan por su minucioso trabajo artesanal. Cada pieza refleja el cuidado y la dedicación propios de esta tradición, transportando a los visitantes a un universo de detalles en el que historia y costumbre se unen para celebrar la Navidad.

La delegada también ha visitado la exposición de belenes instalada en el interior del museo, compuesta por doce conjuntos procedentes de distintos lugares del mundo y pertenecientes a la colección Basanta-Martín, una de las mayores colecciones privadas del mundo, con más de 4.000 grupos belenísticos y 25.000 figuras procedentes de 158 países, que incluye piezas desde el siglo XVIII hasta la actualidad y destaca por su extraordinaria riqueza artística y cultural.

Otras piezas de la colección Basanta-Martín pueden verse durante estas Navidades en diferentes distritos de la capital, dentro de la exposición Belenes del Mundo, integrada en la programación navideña del Ayuntamiento de Madrid, en espacios como el Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa), Centro Sociocultural Eduardo Chillida (Moratalaz), Centro Cultural Carril del Conde (Hortaleza), Centro Sociocultural Santa Petronila (Villaverde) y Centro Cultural Galileo (Chamberí), permitiendo a madrileños y visitantes disfrutar de esta muestra en distintos puntos de la ciudad.