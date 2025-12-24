Madrid ciudadNoticias

Almeida felicita la Navidad a los empleados municipales que trabajan en Nochebuena: “nos cuidáis” y nos permitís “disfrutar con tranquilidad”

Gacetín Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta mañana diversas instalaciones municipales que permanecerán operativas durante la Nochebuena con el objetivo de agradecer personalmente la labor de los trabajadores de los servicios esenciales y felicitarles la Navidad y el año 2026.

Acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz; el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, el alcalde ha iniciado su recorrido en el Centro de Acogida de San Isidro, donde ha tenido ocasión de saludar a usuarios y trabajadores. A continuación, como es ya una tradición, ha felicitado, desde la explanada de CentroCentro y a través de una tableta, a todos los taxistas que prestarán servicio esta noche.

Más tarde, desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), el alcalde ha mandado un mensaje de gratitud, reconocimiento y buenos deseos a los profesionales de Policía Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y SAMUR Social a través de la emisora de radio de los servicios de emergencia. “Gracias a todos aquellos que trabajan esta noche podemos disfrutar con tranquilidad, sabiendo que nos van a cuidar”, ha afirmado.

Almeida ha continuado su recorrido en el Centro de Control de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), donde, desde su puesto central de mando, ha felicitado a todos los conductores de autobuses que estarán de servicio en Nochebuena. Asimismo, ha entregado los premios del concurso de tarjetas navideñas a los hijos y nietos de empleados de EMT Madrid.

La jornada ha finalizado en el cantón de limpieza del camino del Pozo del Tío Raimundo, donde ha felicitado la Navidad y agradecido su labor a los trabajadores del servicio de limpieza viaria de la capital.

