Madrid propone una receta navideña y cultural para todos los públicos con Canal Teatralia Navidad

La Comunidad de Madrid refuerza su programación cultural con motivo de la Navidad con una amplia agenda de propuestas escénicas, musicales y expositivas dirigidas a todos los públicos en los Teatros del Canal bajo el paraguas Canal Teatralia Navidad. Esta iniciativa propone espectáculos e instalaciones interactivas de danza y títeres para fomentar la participación activa de niños y adultos, y reforzar la apuesta del Ejecutivo autonómico por acercar las artes escénicas durante el periodo vacacional.

Las actividades comienzan en la Sala de Cristal con Les Tutomouves, una creación de los artistas franceses Clédat y Petitpierre que invita a explorar el movimiento y el juego a través del baile. La instalación pone a disposición del público más de 240 figuras geométricas de colores, elaboradas en espuma y licra, distribuidas por el suelo del espacio y pensadas para ser manipuladas libremente.

Por su parte, la Sala Negra acoge MermelHada, un espectáculo de títeres que propone una relectura contemporánea de los cuentos de hadas. A través del uso de títeres, objetos, sombras y otros recursos teatrales, la obra construye una historia de hechizos, magia y amistad para reflexionar sobre los estereotipos tradicionales del imaginario infantil. Podrá verse hasta el próximo 30 de diciembre.

En paralelo a la programación familiar, la Sala Roja Concha Velasco continúa acogiendo Viaje al Amor Brujo, el nuevo espectáculo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que permanecerá en cartel hasta el 4 de enero. La producción, coreografiada por Olga Pericet y por Estévez y Paños, reúne sobre el escenario a 21 bailarines y 35 músicos en un ambicioso recorrido artístico que dialoga entre lo clásico y lo flamenco, lo tradicional y lo contemporáneo, a partir de la música de Manuel de Falla.

La música se interpreta en directo por la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), bajo la dirección de Alondra de la Parra, con la participación de músicos flamencos del Ballet y la incorporación de composiciones originales de Dani de Morón.

LA NUMANCIA DE CERVANTES

simismo, la Sala Verde de los Teatros del Canal presenta, hasta el próximo 1 de febrero, Numancia, de Miguel de Cervantes, en versión y dirección de José Luis Alonso de Santos. La producción, que se presenta en Madrid bajo el sello de Creación Canal, cuenta con un amplio reparto integrado por 19 intérpretes, encabezados por Arturo Querejeta y Pepa Pedroche.

El montaje llega a la capital tras su estreno absoluto en el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá y su posterior exhibición en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. En esta tragedia, Cervantes recrea el asedio de la ciudad celtíbera de Numancia por las tropas romanas y la resistencia extrema de sus habitantes tras 15 años de lucha, en un relato que aborda cuestiones como la dignidad, el sacrificio colectivo y la identidad.

La música ocupa también un lugar destacado dentro de la programación navideña de la Comunidad de Madrid. El próximo 27 de diciembre, el Coro de la Comunidad de Madrid ofrecerá un concierto en los Teatros del Canal en el que, junto a un conjunto instrumental y solistas de la ORCAM, interpretará la Misa en re mayor de Antonín Dvořák, así como una selección de villancicos populares que dialogan con la tradición musical de estas fechas.

El domingo 28 de diciembre, la ORCAM despedirá el año con el concierto Con alma de Zarzuela, en el que el barítono Juan Jesús Rodríguez y el pianista José Ramón Martín Díaz interpretarán una selección de piezas de reconocidos compositores del género como Soutullo, Sorozábal o Chapí. Además, los Pequeños Cantores de la ORCAM participan en la producción de Carmen, de Georges Bizet, en el Teatro Real, en cartel hasta el 4 de enero de 2026.

La programación cultural se extiende a otros espacios de la región, como el Teatro de La Abadía que acoge Komunumo, un vuelo entre generaciones, una producción de Eléctrico 28 escrita por Ana Redi-Milatovic y Jordi Solé, que podrá verse hasta el domingo 28 en la Sala José Luis Alonso. Se trata de una fábula contemporánea que reflexiona, con humor y poesía, sobre la convivencia, el cuidado y el diálogo entre distintas generaciones.

En paralelo, y coincidiendo con el centenario de Carmen Martín Gaite, el Teatro de La Abadía pone en escena, con adaptación y dirección de Lucía Miranda, Caperucita en Manhattan. Escrita en 1990, es una de sus novelas más queridas por sus lectores y que conecta con toda una generación. Permanecerá en cartel en la Sala Juan de la Cruz hasta el 9 de enero.

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares presenta, del viernes 26 de diciembre al 11 de enero, Enmudecer con hablar, un programa compuesto por los entremeses cervantinos El vizcaíno fingido y Los habladores, en el que la palabra de Miguel de Cervantes propicia situaciones de gran riqueza teatral a través de juegos de engaños y fingimientos, dando muestra tanto del humor del autor como de su vigencia y su profundo humanismo.

Por su parte, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, acoge (sábado 27) Alaire, un espectáculo de Rafael Amargo que fusiona el flamenco con la danza urbana y contemporánea, incorporando intérpretes de diferentes procedencias y trabajando desde una perspectiva de inclusión social, con la música como eje vertebrador y el apoyo de proyecciones audiovisuales.

El Centro Cultural Pilar Miró presenta el sábado 27 Scrooge y la Navidad, una adaptación del clásico de Charles Dickens a través del Teatro de títeres y marionetas, dirigida al público familiar. Y en el Centro Cultural Paco Rabal la oferta se completa con el espectáculo Alehop! de la compañía Imagina Circo (viernes 26) y con Raíces, el nuevo trabajo musical y teatral de La compañía de Jorge Guillén STRAD, considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento (sábado 27).

BELENES, ESPECTÁCULOS DE LUZ Y SONIDO Y EXPOSICIONES

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, se consolida un año más como uno de los principales puntos de encuentro de la Navidad en Madrid. Hasta el 6 de enero, el público puede disfrutar de dos propuestas gratuitas pensadas para compartir en familia.

En el exterior, el videomapping La Fábrica de los Deseos transforma al anochecer la fachada del edificio en un gran calendario de Adviento animado, con pases diarios desde las 18:00 horas cada 30 minutos. La experiencia invita también a descubrir, a través de imágenes animadas, los cinco lugares Patrimonio de la Humanidad de la región, integrados en una narrativa pensada para que los más pequeños aprendan mientras disfrutan.

En el interior, el tradicional Belén recibe este año a las familias con un montaje especialmente sorprendente dedicado a la Huida a Egipto. En un recorrido de 132 metros cuadrados, los visitantes pueden seguir el camino de José, María y el Niño Jesús a través de un gran paisaje que recrea templos, pirámides, el río Nilo y escenas del viaje llenas de detalles, con más de 500 figuras artesanales. Puede visitarse todos los días, de 10:00 a 22:00 horas (con horarios especiales en fechas señaladas).

Además, muy cerca de allí, en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Calle Alcalá, 31) se expone un Nacimiento dedicado al Perú virreinal, que se puede visitar de forma gratuita (hasta el 1 de febrero). La obra cuenta con un baúl procedente del Museo Pedro de Osma de Lima como pieza principal, rodeado de creaciones del siglo XVIII de talleres de Málaga y Barcelona.

Para finalizar, la oferta expositiva gratuita se extiende a toda la región. La Sala Canal de Isabel II acerca al Parque Santander, hasta el 31 de enero de 2026, la muestra REAL. De Sitios Reales y reales sitios, del fotógrafo Teo Barba.

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) presenta la exposición Dientes de sable, dedicada a estos grandes mamíferos depredadores del Pleistoceno que convivieron con los primeros homininos. La muestra, de acceso gratuito, podrá visitarse hasta el 25 de octubre de 2026 en la sede del museo en Alcalá de Henares.

Continuando en la ciudad complutense, el Museo Casa Natal de Cervantes propone el programa Navidad en casa Cervantes, con visitas temáticas que recrean las celebraciones navideñas de los siglos XVI y XVII.

En Móstoles, el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) mantiene las exposiciones Aguas turbias, de Inês Zenha, y Guerra, comercio y filantropía, de Juan Pérez Agirregoikoa, ambas abiertas hasta el 11 de enero. La Red Itiner continúa acercando exposiciones a distintos municipios de la Comunidad de Madrid, mientras que en la capital pueden visitarse Circuitos de Artes Plásticas 2025 en la Sala de Arte Joven, 14 millones de ojos. Colección, fotografía, público en la Sala Canal de Isabel II y Alfredo Alcain en la Sala Alcalá 31.

Finalmente, el Complejo El Águila acoge Un Madrid de novela… negra en la Biblioteca Regional, un recorrido por cuatro siglos de crimen literario vinculado a la capital, y ¡Me lo pido! Juguetes en el Madrid de nuestra infancia en el Archivo Regional, ambas exposiciones de acceso gratuito.