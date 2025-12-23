Salud

El Centro de Atención Diurna para la ELA en el Hospital Zendal reconocido por su «compromiso con la humanización»

Gacetín Madrid

El Centro de Atención Diurna para Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (CEADELA) de la Comunidad de Madrid ha recibido hoy la Certificación de la Fundación Humans, en la que colaboran por profesionales sanitarios multidisciplinares, pacientes y organizaciones del ámbito sociosanitario.

La directora general de Coordinación Sociosanitaria, Carmen González, ha recogido esta semana el reconocimiento al Hospital público Enfermera Isabel Zendal por el compromiso del CEADELA con la humanización, tanto asistencial como en sus instalaciones. Esta distinción ha coincidido con la celebración de un mercadillo navideño en este recurso de la sanidad pública madrileña, donde participan los propios usuarios, sus familias y los trabajadores.

En él se han puesto a la venta productos artesanales que han realizado las personas con ELA que asisten habitualmente al centro, para trabajar la motricidad fina y la coordinación, así como la gestión de las emociones. Entre ellos se encuentran belenes, centros de mesa o tejas decorada. Los beneficios se destinan a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA).

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Hasta el 80% de las personas con Esclerosis...

Arrancan este miércoles el Plan VEO: ayudas de...

El Hospital 12 de Octubre roza el éxito...

La sanidad pública madrileña, primera en Europa que...

Satse denuncia el «fracaso estrepitoso» del Plan de...

Madrid comienza a repartir gratuitamente en farmacias los...

Cómo recuperarse bien de la gripe: lo que...

El Hospital 12 de Octubre, entre los mejores...

Próxima parada, la Navidad: los pequeños pacientes del...

Madrid llama a donar sangre ante la caída...

Comentarios