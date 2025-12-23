El Centro de Atención Diurna para la ELA en el Hospital Zendal reconocido por su «compromiso con la humanización»

El Centro de Atención Diurna para Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (CEADELA) de la Comunidad de Madrid ha recibido hoy la Certificación de la Fundación Humans, en la que colaboran por profesionales sanitarios multidisciplinares, pacientes y organizaciones del ámbito sociosanitario.

La directora general de Coordinación Sociosanitaria, Carmen González, ha recogido esta semana el reconocimiento al Hospital público Enfermera Isabel Zendal por el compromiso del CEADELA con la humanización, tanto asistencial como en sus instalaciones. Esta distinción ha coincidido con la celebración de un mercadillo navideño en este recurso de la sanidad pública madrileña, donde participan los propios usuarios, sus familias y los trabajadores.