La icónica cadena francesa PAUL aterriza en el corazón de Madrid con dos aperturas

PAUL, la histórica cadena de restauración francesa fundada en 1889, aterriza en Madrid para acercar la experiencia de los cafés parisinos al corazón de la capital. Tras su desembarco en Barcelona, la marca refuerza ahora su presencia en España con la apertura de dos restaurantes en ubicaciones estratégicas de la ciudad: Serrano, 80 y Plaza del Perú, 1.

El establecimiento de Serrano, 80, la flagship de PAUL en Madrid, es su buque insignia, ubicado en pleno barrio de Salamanca, una de las zonas comerciales y gastronómicas más dinámicas de la ciudad. El local de dos plantas, con una superficie de 270 m², cuenta con un amplio salón en la planta inferior, pensado para disfrutar con calma de desayunos, comidas, meriendas y afterworks en un entorno que recrea la calidez y el ambiente de los cafés parisinos, además de una amplia terraza de 80 asientos que la convierten en una de las más amplias de la zona. La apertura se realizó el pasado 20 de noviembre.

Para respaldar este desembarco en la capital y garantizar el suministro diario de pan recién hecho, PAUL inauguró el pasado 13 de noviembre una panadería en Plaza del Perú, 1, en el barrio de Chamartín. Este espacio, con 450 m², no solo funciona como punto de venta al público, donde los clientes pueden disfrutar de toda la propuesta gastronómica de la marca, sino que alberga además el obrador de PAUL en Madrid, desde el que se elabora y distribuye pan fresco todos los días del año a la tienda de Serrano y al resto de restaurantes que la compañía prevé abrir en la ciudad.

“Estamos orgullosos de traer PAUL a Madrid y seguir avanzando en el desarrollo de la marca en España. Nuestra experiencia global en la gestión de proyectos de hostelería y restauración nos permite impulsar un modelo de crecimiento sólido y sostenible, apoyado en la calidad del producto y en una experiencia de cliente diferencial. Confiamos en que Madrid se convierta en uno de los mercados clave para PAUL y en que esta apuesta consolide a la marca como una de las referencias de panadería y restauración casual en España”, subraya Kieran Mallon, CEO de F&B de Scope Investment.

Por su parte, Maxime Holder, presidente de PAUL, añade: “España es un mercado prioritario para nuestro crecimiento internacional debido al dinamismo del sector de la restauración y al peso del consumo fuera del hogar. Tras nuestro desembarco en Barcelona, consideramos que Madrid es el siguiente paso natural y un eje estratégico para consolidar nuestra presencia en el país, antes de continuar nuestro plan de expansión en otros núcleos urbanos en los próximos años”.

Con estas aperturas, la marca presente en 56 países y con más de 850 establecimientos, continúa con su plan de crecimiento en España de la mano de Scope Investment, socio con quien la insignia francesa desarrolla su expansión en el mercado nacional.

El arte del buen pan francés, ahora también para los madrileños

Fiel a su filosofía basada en la tradición francesa, PAUL ofrece en Madrid una carta que combina producto artesanal, ingredientes de primera calidad y una cuidada puesta en escena. En sus restaurantes, los clientes encontrarán una completa propuesta de boulangerie, con panes elaborados con masa madre y harinas propias —muchas de ellas ecológicas y procedentes del molino de PAUL en Francia—, junto a una amplia variedad de pastelería francesa sin colorantes, conservantes ni aceite de palma, donde destacan clásicos como los croissants, el pain au chocolat, las tartaletas de frutas, los macarons o los éclairs.

La experiencia se completa con café de especialidad 100% Arábica, preparado por baristas formados en la casa, y una selección de platos calientes y propuestas saladas ideales para la comida o el brunch, como el paillasson (pastel de patata con salmón) o los huevos pochés con aguacate. A ello se suma una cuidada carta de vinos y champagne francés, así como cócteles y aperitivos pensados para el afterwork.

De esta forma, PAUL aspira a convertirse en una nueva referencia para los madrileños que buscan disfrutar de desayunos largos, comidas informales, meriendas o picoteos de tarde en un entorno acogedor, donde cada detalle —desde el pan hasta la vajilla— está pensado para transmitir el art de vivre francés.

Plan de expansión en España

Con la llegada de PAUL a España, Scope Investment, a través de su filial La Cocina Elegante, generará más de 100 empleos directos en 2025, incluyendo personal de obradores, restaurantes y oficinas, además de puestos indirectos vinculados a la cadena de suministro y a servicios auxiliares.

El plan de crecimiento en España contempla diferentes formatos de negocio diseñados para adaptarse a las particularidades de cada ubicación. Con más de 135 años de historia, PAUL se ha consolidado como una de las firmas de restauración francesa de referencia en todo el mundo, gracias a un modelo que fusiona boulangerie, café y restaurant, con una oferta premium disponible a cualquier hora del día.