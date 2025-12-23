Detenidas tres mujeres por embaucar y drogar a hombres en discotecas en Madrid para robarles

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres mujeres como presuntas autoras de robos con violencia a varones tras suministrarles sustancias que anulaban su voluntad. Las detenidas conocían a las víctimas en zonas de ocio nocturno y cuando estaban en un ambiente de confianza insistían en beber juntos, algo que aprovechaban para introducir en sus bebida los estupefacientes.

Desde el mes de marzo llevaron a cabo su actividad delictiva con 14 víctimas en varios distritos de Madrid. Les sustraían objetos de valor, tarjetas de crédito para realizar posteriormente cargos fraudulentos, incluso en alguna ocasión, solicitar préstamos por valor de 50.000 euros a nombre de alguna víctima.

La investigación determinó que el modus operandi llevado a cabo por estas mujeres coincidía en varias denuncias presentadas en la capital. Tras conocer a sus víctimas en locales de ocio, los seducían y les animaban a acompañarlas a beber. Posteriormente estos hombres comenzaban a encontrarse mal y se despertaban sin recordar nada de lo ocurrido, echando en falta parte de sus pertenencias personales.

Proponían a las víctimas a brindar incluso con agua

En una ocasión, los varones que conocieron a las arrestadas, no tenían ninguna bebida en su domicilio . Las víctimas no quisieron ingerir ningún tipo de bebida alcohólica y de manera desesperada las mujeres propusieron brindar con vasos que contenían agua. Finalmente llegó a la vivienda otra persona con unas latas de cerveza, cometiéndose los robos como en las anteriores ocasiones.

La detención de estas tres mujeres se produjo a principios del mes de diciembre, como presuntas autoras de 18 robos con violencia, 17 estafas, 19 delitos contra la salud pública y 2 delitos de falsedad documental. Tras su paso a disposición judicial, se determinó el ingreso en prisión de dos de ellas.