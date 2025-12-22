Comunidad

Profesionales del SUMMA 112 donan juguetes, libros y regalos para menores tutelados en Madrid

Gacetín Madrid

Profesionales del SUMMA 112 han donado casi 250 juguetes, libros y regalos, destinados a niños y adolescentes tutelados por la Comunidad de Madrid y que residen en los doce hogares que gestiona la organización ‘Nuevo Futuro’. Los menores, de entre 7 y 17 años de edad, recibirán puzles, juegos de mesa y de construcción, disfraces, muñecas, material deportivo, ropa, etc. donados por los sanitarios y personal no asistencial del Servicio de Urgencias y Emergencias sanitarias de la región.

Además, los miembros del Club de Lectura de este organismo regional han adquirido una veintena de libros a una editorial solidaria de procedencia valenciana que dedica su recaudación a paliar los efectos de la Dana. Y, por su parte, trabajadores de algunas de las empresas concesionarias del servicio de ambulancias urgentes también se han querido sumar a la iniciativa y han contribuido con sus juguetes.

El SUMMA 112 ha organizado esta recogida solidaria navideña por octavo año consecutivo, por lo que ya son miles los juguetes donados a los niños tutelados. El pasado viernes, el subdirector de Enfermería del SUMMA 112, Mikel García Onagoitia, y la supervisora Gemma Rodríguez Leal, junto con varios profesionales del servicio, trasladaron los juguetes, libros y regalos recogidos este año en el interior de una ambulancia, que no estaba de servicio, para trasladar la ilusión y la esperanza a los más pequeños en el entorno de trabajo habitual de la emergencia sanitaria. Esta iniciativa navideña está organizada por el Departamento de Comunicación del SUMMA 112.

