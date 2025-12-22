Madrid crece tras 20 años de espera: el nuevo gigante urbanístico de Berrocales ya es oficialmente parte del callejero

El mapa urbano de Madrid ha crecido oficialmente este lunes. El Ayuntamiento de la capital ha firmado el acta de recepción de la Fase 1 (Etapa 1) de la urbanización de Berrocales, en el distrito de Vicálvaro, lo que supone la apertura inmediata de sus calles, parques y espacios públicos a todos los ciudadanos. Con este trámite, el nuevo barrio deja de ser una zona en obras para convertirse en un distrito plenamente integrado en la trama municipal.

El acto administrativo, rubricado por José Luis Infanzón, director general de Espacio Público, Obras e Infraestructuras, marca el inicio de una nueva era para el Sureste. Está previsto que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, inaugure oficialmente el desarrollo en un acto institucional durante el primer trimestre de 2026, coincidiendo con la entrega de llaves a los primeros residentes.

Vivienda protegida y servicios de proximidad

El despliegue de Berrocales se realizará de forma escalonada. La Etapa 1, cuya recepción se completará a lo largo de 2026 en tres fases, albergará un total de 4.505 viviendas, de las cuales la mitad contará con algún tipo de protección pública.

Actualmente, ya se encuentran en construcción 1.253 inmuebles, y se espera que durante el próximo año arranquen las obras de otras 682 viviendas destinadas al alquiler protegido dentro del plan SUMA del Ayuntamiento. Para garantizar la habitabilidad desde el primer día, la zona contará con servicios básicos ya proyectados, como un establecimiento de la cadena Mercadona que atenderá a los pioneros del barrio.

Un diseño del siglo XXI orientado a la movilidad

Situado estratégicamente en el kilómetro 10 de la A-3, Berrocales ha sido diseñado bajo el concepto de «usos mixtos», permitiendo la coexistencia de zonas residenciales, oficinas e industria ligera. La movilidad será uno de sus pilares, con una red de carriles bici y la futura conexión mediante una nueva estación en la línea 9 de Metro (compartida con Los Ahijones) y el sistema de bus rápido (BRT) que unirá los desarrollos del Sureste.

Motor económico para la región

Más allá del plano urbanístico, el impacto financiero del proyecto es masivo. Según los datos técnicos, la vida completa del desarrollo de Berrocales aportará más de 12.170 millones de euros al PIB madrileño, generando un volumen de empleo acumulado de más de 160.000 puestos de trabajo.

Con la vista puesta en el año 2045, cuando el barrio alcance su plena madurez con sus más de 22.000 viviendas terminadas, Berrocales se consolida como la pieza clave para el crecimiento habitacional y económico de Madrid en las próximas décadas.