La Cuenta Digital de Madrid incorpora Inteligencia Artificial para recomendar ocio, cultura y formación

La Comunidad de Madrid incorpora a Cuenta Digital una nueva funcionalidad basada en Inteligencia Artificial para ofrecer a los ciudadanos propuestas personalizadas de ocio, cultura y formación adaptadas a sus intereses. Este nuevo servicio está situado en la parte superior de la aplicación en formato de vídeo corto que se actualiza cada 24 horas, aunque mantendrá las recomendaciones visibles durante una semana.

Cada madrileño recibirá tres sugerencias distintas que se adaptan a los consentimientos y permisos que el usuario le haya dado a la plataforma. En caso de haberlos concedido, se le ofrecerán propuestas basadas en sus preferencias cerca de su localización, para una experiencia más personalizada; en caso contrario, se le recomendarán actividades populares sin uso de datos personales.

Este sistema utiliza criterios como la popularidad (las más visitadas), la proximidad (coincidencia del código postal o municipio), la fecha de inicio (que comiencen en menos de un mes) y las preferencias de la ciudadanía. También, se alimenta de información pública y anonimizada, además de la navegación por las páginas webs de la Administración regional que los ciudadanos han visitado recientemente.

Algunas de las propuestas que puede ofrecer esta herramienta a partir de los portales de turismo de la Comunidad de Madrid son el Musical Wicked, una producción internacional que está en cartel hasta febrero de 2026; o visitas guiadas al Valle de los Neandertales, una experiencia educativa y familiar en el Parque Arqueológico en Pinilla del Valle, entre otras.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en la digitalización de los servicios públicos y refuerza así su compromiso de acercar la Administración regional a todos los ciudadanos.