Madrid se llena esta semana de música, luz y actividades para disfrutar la Navidad

El espíritu navideño continúa brillando en Madrid con la cuidada y amplia programación cultural diseñada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Conciertos en iglesias, balcones y plazas, actividades familiares y una destacada propuesta artística invitan a madrileños y visitantes a disfrutar de estas entrañables fiestas en espacios como el Centro Cultural Conde Duque, Matadero Madrid y CentroCentro.

‘Una Navidad de Luz’ y el Coro de Voces Graves de Madrid

El Centro Cultural Conde Duque acoge hasta mañana martes, de 18:30 a 23:00 horas, ‘Una Navidad de Luz’, un videomapping inmersivo, creado por el estudio de arte multimedia Eyesberg, que combina imagen y sonido para proponer un viaje emocional a través de los distintos significados de uno de los símbolos más universales de la Navidad: la luz.

La propuesta se despedirá con una velada especial en la que el Coro de Voces Graves de Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan, junto a la reconocida soprano Sonia de Munck, ofrecerá un concierto con tres pases, a las 19:00, 20:00 y 21:00 h.

Madrid es música en Navidad

La música navideña recorre la ciudad con actuaciones en espacios emblemáticos. En los jardines de Sabatini, esta tarde, a las 19:00 h, la Familia de Parrilla de Jerez ofrecerá una zambomba flamenca dirigida por Juan y Bernardo Parrilla, en la que resonarán los villancicos gitanos más tradicionales.

Mañana martes, 23 de diciembre, a las 20:00 h, la cantante Sara Correia, una de las voces más representativas del fado portugués, interpretará temas de su disco Liberdade en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En este mismo espacio, el viernes 26, también a las 20:00 h, actuará el cantaor Arcángel, figura destacada en el flamenco contemporáneo, que aportará su toque personal y emotivo a las canciones navideñas y populares. El acceso es gratuito previa descarga de entradas en navidadmadrid.com.

El sábado 27, a las 19:30 h, la plaza de los Carros acogerá la actuación de Sugar Soul Shakers, grupo formado por ocho de los mejores músicos de la escena soul y funk madrileña, que ofrecerá un repertorio de clásicos navideños de grandes artistas internacionales. El domingo 28, a las 13:00 h, The Good Men Swingtet una little big band integrada por músicos internacionales afincados en Madrid, llenará la plaza con temas de la época dorada del swing y melodías navideñas. Y por la tarde, a las 19:30 h, será el turno de The Buttshakers, una de las bandas francesas más respetadas de la escena europea de música negra, que presentará su último disco Lessons In Love.

‘Madrid, Navidad de Encuentro’

Durante esta semana, Matadero Madrid acoge ‘Madrid, Navidad de Encuentro’, un completo programa de actividades para toda la familia, que incluye conciertos, instalaciones participativas, talleres, juegos, teatro y cine.

La programación musical comienza hoy con Swing Engine Street, un espectáculo que combina la tradición navideña con la energía del jazz de Nueva Orleans, y que se repetirá mañana a la misma hora. Además, esta tarde, a las 18:30 h, actuará Spin Gospel, un quinteto formado por algunas de las mejores voces femeninas de la música española, que interpretará villancicos, grandes clásicos y piezas de góspel.

El viernes 26, a las 13:00 h, será el turno de Music In Action, que Christmas Rock Show, un espectáculo original y participativo. Ese mismo día, a las 18:30 h, la artista flamenca Luli Bono, acompañada por su banda, interpretará los temas de su último disco Toma K Toma, incorporando detalles navideños a su propio estilo.

El sábado 27, a las 13:00 h, la banda Naked Family ofrecerá un concierto especial en el que reinterpretará versiones y villancicos populares. A las 18:30 h será el turno de Soulift, un grupo integrado por músicos de España, Nigeria, Camerún y Estados Unidos que combina soul, funk, reggae y rock, con un inconfundible toque góspel.

Finalmente, el domingo 28, madrileños y visitantes podrán disfrutar de dos sesiones, a las 12:30 y a las 17:30 h, del dúo El Cuerpo del Disco, responsables de devolver la sonrisa y la diversión a las pistas de baile madrileñas.

En Plaza Matadero también se podrá disfrutar de diferentes instalaciones participativas, como El café del sombrerero loco, de la Compañía Picto Facto; L’atelier y Los amigos de Crusó de la compañía Toc de Fusta; La Caravana del Dr. Masterfil, de Eudald Ferré & Cia. Passabarret; y Microshakespeare, de Toti Toronell.

Y en los diferentes espacios de Matadero Madrid se desarrollará una variada programación que incluye actividades teatrales, espectáculos de narración oral para público familiar, los ciclos de cine ‘Siempre Clásicos’ y ‘Navidad en Familia’, así como talleres de adornos navideños, escultura, cómic y creación artística. A todo ello se suma la posibilidad de recorrer la instalación del Teatro de Autómatas del Ayuntamiento, una joya del patrimonio cultural madrileño. Una histórica atracción de feria, construida en la década de 1940, que ofrece un espectáculo con figuras mecánicas en movimiento y una rica decoración distribuida en diez escenarios que representan desde escenas costumbristas hasta cabarés.

También hará acto de presencia la nieve, que cubre cada día Plaza Matadero, creando un ambiente mágico. Y, como es tradición, la clásica pista de hielo seguirá invitando a vecinos y visitantes, tanto a principiantes como a patinadores experimentados, a encontrarse, disfrutar y celebrar juntos estas fiestas.

Los coros de los distritos madrileños en CentroCentro

La Federación Coral de Madrid ha preparado una programación musical muy especial para estas fiestas, que reúne hasta el 4 de enero a formaciones corales de los distintos distritos de la capital. Esta semana actuarán el Coro Esperanto (Barajas), la Agrupación Coral El Capricho (Chamberí), la Coral Polifónica Villa de Madrid (Usera), el Coro de Lenguas (Puente de Vallecas), el Grupo Vocal In Accordance (Hortaleza), el Coro Libet Cantare (Moratalaz), la Coral Polifónica La Montaña (Ciudad Lineal) y el Coro Cum Iubilo (Salamanca).