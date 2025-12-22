PP, PSOE y Más Madrid aprueban la continuidad de Mercamadrid más allá de 2032

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el nuevo modelo de gestión del servicio público de Mercamadrid, culminando de esta manera un proceso clave para asegurar el futuro de la unidad alimentaria de manera indefinida, una medida que ha contado con el voto a favor de los grupos municipales del Partido Popular, Más Madrid y Socialista de Madrid (PSOE).

Con este acuerdo, el servicio público de los mercados mayoristas de la ciudad pasa de un modelo de gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta a un modelo de gestión directa a través de una sociedad mercantil de capital íntegramente público, eliminando de forma definitiva la limitación temporal de la prestación del servicio por parte de la sociedad Mercamadrid, S.A., fijada hasta ahora en el año 2032.

La aprobación del Pleno supone la culminación de la hoja de ruta iniciada con el respaldo de la Junta General de Accionistas de la sociedad el pasado 31 de octubre y continuada con la autorización, por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de la resolución por mutuo acuerdo del contrato de gestión del servicio público.

Con esta decisión, el Ayuntamiento adopta un acuerdo de carácter histórico que permite asegurar la continuidad de Mercamadrid más allá de 2032 y consolidar su papel como referente europeo en la distribución alimentaria, al servicio del tejido empresarial y del abastecimiento de la ciudad. Asimismo, está prevista la aprobación definitiva de los Reglamentos de prestación de servicio de los mercados centrales y zona SyA en el primer trimestre de 2026.

Mercamadrid representa un motor económico clave, con 9.000 puestos de trabajo y 800 empresas, que comercializan 3,6 millones de toneladas de producto fresco al año, una oferta de extraordinaria calidad y variedad, distribuida a toda España. Con capacidad, asimismo, de exportación a los cinco continentes en tiempos y procesos competitivos. Todo ello la convierte en el corazón de la alimentación fresca en Europa.