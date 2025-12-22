Metro de Madrid modifica sus horarios en Nochebuena, Navidad y Año Nuevo: adelanta el cierre y atrasa la apertura

La Comunidad de Madrid modifica, como cada año, los horarios de apertura y cierre del servicio de Metro con motivo de las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. De esta forma, el 24 de diciembre el suburbano finalizará el recorrido a las 22:00 horas, por lo que los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 21:30. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se retrasa el inicio hasta las 8:00 horas.

Con respecto al primer día del año, el 1 de enero la red del suburbano comenzará a funcionar a las 7:00 horas. Además, con motivo de las pre-uvas y las campanadas de Fin de Año, el 30 y 31 de diciembre la estación de Sol estará cerrada desde las 18:00 horas y hasta la finalización del servicio.

Para garantizar los desplazamientos de los ciudadanos en transporte público durante todo el periodo navideño, el Gobierno autonómico mantendrá activo hasta el 6 de enero el dispositivo especial de refuerzo de Metro con hasta un 131% más de trenes entre las 10:00 y las 23:00 horas.

Así, se incrementan las frecuencias en las seis líneas del suburbano de mayor afluencia (1, 2, 3, 4, 5 y 10), que se une al aumento del personal de Metro y de vigilancia en los vestíbulos de las estaciones más concurridas por los viajeros. El pasado 28 de noviembre, la compañía metropolitana registró el récord histórico de demanda diaria con un total de 2,82 millones de viajes, superando en un 1,5% al anterior en la misma fecha de 2024.