Ayuso agradece el trabajo de los profesionales que velarán por la seguridad esta Navidad: “Los madrileños y quienes nos visitan están en las mejores manos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón, donde ha agradecido su trabajo a los profesionales que velarán por la seguridad en la región esta Navidad. “La Comunidad de Madrid actúa, coordina y responde. Los madrileños y quienes nos visitan están en las mejores manos con un equipo preparado, con experiencia, que sabe adelantarse para acompañarnos en cualquier situación y que podamos celebrar en libertad momentos tan especiales”, ha enfatizado.

Díaz Ayuso ha destacado este modelo eficaz “referente más allá de nuestras fronteras”, que ha actuado siempre que se le ha necesitado”, y ha asegurado que su actuación demuestra que Madrid es una región “excelente, con los mejores servicios públicos”. “Somos la élite”, ha añadido.

La Agencia mantiene activados todos sus recursos de cara a estas fechas navideñas, con más de 6.000 profesionales de intervención. Entre ellos, 1.680 bomberos, 288 agentes forestales y 29 brigadas forestales, integradas por hasta nueve personas cada una.

También cerca de 4.000 efectivos, organizados a del Centro de Coordinación Municipal (CECOM), que integra a más de 180 trabajadores del Centro Madrid 112 y a 113 agrupaciones de voluntarios, con más de 3.500 participantes, así como a todos los agentes de las policías locales.

Gestión eficaz de tres grandes emergencias en 2025

Como ha remarcado la presidenta, la ASEM 112 ha gestionado este año de manera eficaz la coordinación de sus recursos humanos y materiales en tres grandes emergencias. Así, la pasada primavera, con el mayor episodio de lluvias de los últimos 135 años, mantuvo activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en (INUNCAM) durante 33 días consecutivos.

En este periodo, se tramitaron más de 350.000 llamadas y se gestionaron más de 1.000 expedientes relacionados con inundaciones. La actuación del Cuerpo Bomberos de la Comunidad de Madrid y la empresa pública Canal de Isabel II fue “decisiva” para hacer frente a este acontecimiento.

De la misma manera, en el apagón del 28 abril, que dejó al país a oscuras y sin electricidad durante 12 horas, los profesionales de la ASEM112 demostraron, una vez más, su capacidad de reacción ante un escenario inédito. Así, en un solo día, llegaron a gestionar más de 33.000 llamadas y desplegar casi 400 intervenciones.

Asimismo, durante el verano, más de 6.000 efectivos lucharon contra el fuego en los incendios forestales, especialmente en Villamanta, Aranjuez, Tres Cantos y Colmenar Viejo. En este sentido, ha recordado que, al igual que sucedió con la DANA, en menos de un año las consecuencias habrán sido ya prácticamente reparadas en su totalidad.

Kit de emergencias

La jefa del Gobierno regional ha recordado la importancia de que las familias que dispongan en sus hogares de un kit básico de emergencias, provisto de elementos sencillos y útiles como una mochila, radio, linterna frontal, manta térmica, pequeño botiquín, pilas, batería externa solar y navaja multiusos. También recomienda incluir una botella de agua, algo de comida, documentación personal importante, dinero en efectivo y medicinas necesarias.