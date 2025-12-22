Llega la Navidad al Museo del Ferrocarril de Madrid: talleres familiares, teatro infantil, Feria de Coleccionismo, Mercadillo de Modelismo y el Tren de la Navidad

Hasta el 5 de enero el museo propone una variada agenda de actividades para todos los públicos y abrirá sus puertas todos los días, excepto el 25 diciembre y el 1 de enero, con sus horarios habituales. Durante el periodo navideño, además de los habituales talleres familiares, las representaciones de teatro musical infantil y los trenes de jardín, el museo ofrece la actividad ‘Navidad Inmersiva’, una experiencia de realidad virtual junto a Papá Noel y los Reyes Magos a bordo de un coche restaurante de 1930.

Inaugurada el pasado 19 de diciembre, también podrá visitarse la nueva exposición temporal: ‘Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe’, una muestra que propone un recorrido visual por 85 años de historia, memoria y modernización de nuestro país. Por último, el primer fin de semana de enero tendrá lugar la celebración de la Feria de Coleccionismo (sábado 3) y el tradicional Mercadillo de Modelismo Ferroviario (domingo 4).

Tren de la Navidad

El gran protagonista de estas fechas es el Tren de la Navidad, un tren cargado de magia e ilusión que circulará todos los días hasta el 5 de enero (excepto el 24 y 31 de diciembre, y el 1 de enero). Con animación a bordo y salida desde el Museo del Ferrocarril, sus centenarios coches ‘Costa’ de madera realizarán dos recorridos diarios por la red madrileña.

Cada día, el Paje Real recogerá las cartas de los niños para entregárselas a los Reyes Magos, y el lunes 5 de enero serán ellos mismos quienes viajarán a bordo escuchando las peticiones de los más pequeños.

Programa de actividades

Días de apertura

– Diciembre 2025: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31

– Enero 2026: 2, 3, 4 y 5

*Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero

Navidad Inmersiva

– Hasta el 4 de enero

– Horarios: de 10:30 a 14:30 (los sábados, también de 15:30 a 18:30)

– Precio (no incluye la entrada al museo): 4,50 €

Talleres familiares ‘Navi-Tren’

– Días: 27 y 28 de diciembre / 2, 3, 4 y 5 de enero

– Horarios: 11:00, 12:00 y 13:00

*Actividad gratuita con la entrada del museo. La reserva podrá realizarse en taquilla el mismo día de la visita.

Talleres familiares ‘¡Crea tu árbol de Navidad Railway 200!’

– Días: 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 32 de diciembre

– Horarios: 11:00, 12:00 y 13:00

*Actividad gratuita con la entrada del museo. La reserva podrá realizarse en taquilla el mismo día de la visita.

Teatro musical infantil: ‘¿Quién quiere ser ferroviario?’

– Días: 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre / 2, 3 y 4 de enero

– Horario: 12:30

– Precio (incluye la entrada al museo): 11,00 € (adultos) y 8,00 € (niños)

Trenes de jardín (apertura del parque ‘Ferrocarril de las Delicias’)

– Días: 27 de diciembre y 3 de enero

– Horario: de 11:30 a 14:00

– Precio (no incluye la entrada al museo): 1,50 € (menores) y 2,00 € (adultos)

Feria de Coleccionismo

– Día: 3 de enero

– Horario: de 10:00 a 18:00

Mercadillo de Modelismo Ferroviario

– Día: 4 de enero

– Horario: de 10:00 a 14:00

Exposiciones temporales

– ‘Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe’

– ‘Entre vías, agua y papel’ (Artista: Javier Zorrilla)

Tren de la Navidad

– Hasta el 5 de enero (excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero)