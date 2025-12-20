Ruta oleoturística en la comarca de Las Vegas y Alcarria (Madrid)

La Comunidad de Madrid estrena una nueva Ruta Oleoturística en la comarca de Las Vegas y Alcarria, tal y como anunció la presidenta Díaz Ayuso el pasado 2 de diciembre cuando dio comienzo la temporada del aceite de oliva.

“El turismo es una de las principales fuentes de riqueza y de fijación de la población en los municipios rurales”, ha señalado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, que ha agradecido al Grupo de Acción Local del Sureste de la Comunidad de Madrid (ARACOVE) su labor “en favor del posicionamiento de Las Vegas y Alcarria de Madrid como destino turístico a través de acciones como esta”, en la que colabora el Ejecutivo regional.

El recorrido, que se puede descargar en https://www.visitmadrid.es/, incluye diferentes experiencias y actividades en torno al mundo del aceite y la aceituna en 12 municipios. Así, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Chinchón, Colmenar de Oreja, Loeches, Tielmes, Titulcia, Perales de Tajuña, Valdilecha, Villaconejos y Villarejo de Salvanés ofrecerán durante todo el año propuestas para saborear, comprender y vivir la cultura del aceite.

Se trata de dar a conocer las diferentes fases en su elaboración, desde el campo donde se encuentran los olivos y sus aceitunas con sabor a manzanilla hasta la degustación y cata de los aceites de denominación de origen protegida de Madrid, que se pueden adquirir directamente del productor.

El viaje por esta comarca madrileña se puede completar visitando los museos del aceite donde se conservan los aperos y maquinaria tradicionales del oficio. Ejemplo de ello son La Almazara en Brea de Tajo, La Posada de Chinchón, o La Casa de la Tercia en Villarejo de Salvanés.

Además, en Las Vegas y Alcarria Madrileña se está desarrollando la experiencia piloto de Historias con vida, iniciativa pionera que consiste en el impulso de las visitas a municipios rurales a través de la memoria de los vecinos más mayores, de forma que permita al visitante acercarse no solo al rico patrimonio de estas localidades, sino también a los oficios, historias y costumbres que se están perdiendo. El resultado final del proyecto será la creación de diferentes piezas documentales y una guía, complementada con la realización de cuatro visitas guiadas.

Gracias a iniciativas como estas, el turismo fuera de la capital está experimentando un notable crecimiento. En lo que va de año, 2,6 millones de personas se han alojado fuera de la capital, con más de 6 millones de pernoctaciones (1 de cada 4 en la región). De hecho, las pernoctaciones de turistas internacionales fuera de Madrid han experimentado crecimientos por encima de la capital.