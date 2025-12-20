La rápida intervención ciudadana y un desfibrilador salvan la vida a un deportista en La Elipa (Madrid)

Un varón de 44 años ha logrado recuperar el pulso tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras jugaba al fútbol gracias a la aplicación de un desfibrilador y las maniobras de reanimación realizadas por los testigos.

Los hechos han ocurrido este sábado en los campos de fútbol del Polideportivo Municipal de La Elipa, en el distrito de Moratalaz. Un usuario de 44 años se ha desvanecido de forma repentina durante la práctica deportiva, entrando en parada cardiorrespiratoria. La intervención inmediata de las personas presentes ha sido determinante para su supervivencia: el personal del centro ha colocado un Desfibrilador Externo Automático (DEA) de las instalaciones, llegando a descargar hasta en dos ocasiones.

De forma paralela, un enfermero que se encontraba en el lugar participando en los juegos ha iniciado las maniobras de masaje cardiaco. Esta combinación de factores ha permitido que, a la llegada de las unidades de SAMUR-Protección Civil, el paciente ya estuviera consciente y hubiera salido de la parada.

Los sanitarios de SAMUR-Protección Civil han estabilizado al varón y han procedido a su traslado a un centro hospitalario. Desde el servicio de emergencias han subrayado la importancia de la denominada «cadena de la vida», destacando que la presencia de un primer respondedor con conocimientos en primeros auxilios y el acceso a desfibriladores en espacios públicos no solo garantizan la vida, sino que mejoran drásticamente la calidad de la misma al evitar secuelas posteriores.