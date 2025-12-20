Cada madrileño gasta 85 euros en Lotería de Navidad, lejos de los 76 de la media española

Madrid se prepara para un nuevo Sorteo Extraordinario de Navidad marcando distancias con el resto de España en cuanto a inversión. Con casi tres millones de décimos ya distribuidos por las administraciones madrileñas, la región cuenta con una reserva de billetes valorada en más de 596 millones de euros. Este volumen de participación sitúa el gasto por cabeza en la comunidad en los 85,19 euros, una cifra que deja atrás los 76 euros de media que se registran a nivel nacional.

La tendencia al alza se ha vuelto una constante en los hogares madrileños. Si echamos la vista atrás, la campaña de 2024 ya cerró con una facturación superior a los 555 millones de euros, lo que supuso un repunte de las ventas del 5,12%. Este crecimiento constante refleja que la confianza en el sorteo no solo se mantiene, sino que se intensifica año tras año.

No obstante, la estadística de Loterías y Apuestas del Estado recuerda que la verdadera «lluvia de dinero» no suele llegar a través de los grandes titulares, sino de la cantidad masiva de premios de menor cuantía. Aunque el sueño sea el primer premio, el grueso de los agraciados en la Comunidad de Madrid recuperará su inversión a través de los reintegros o se llevará los 100 euros por décimo que reparte la pedrea, los premios más habituales dentro de los 30 millones de recompensas que se ponen en juego.