Matadero acoge ‘Madrid, Navidad de Encuentro’ con una amplia programación para toda la familia

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado hoy la séptima edición de ‘Madrid, Navidad de Encuentro’, un espacio que vuelve a convertir un año más a Matadero Madrid en uno de los ejes centrales de la programación navideña del Ayuntamiento. Madrileños y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta cultural y de ocio para todos los públicos, accesible y diversa, en la que destacan conciertos, talleres, juegos, espectáculos, cine, una zona dedicada a la gastronomía e instalaciones al aire libre para los más pequeños.

Con una cuidada y variada propuesta musical para todos los públicos, los conciertos diarios reunirán a artistas y bandas como SP Big Band, Swing Engine Street Sextet, Spin Gospel, Roni Di Capo, Luli Bono, Naked Family, Soulift, Dubbi Kids, Trío Bravo, Del Toro Blues Band, The Groove Family, Combo Batanga y muchos más.

La oferta de actividades se amplía a juegos, espectáculos e instalaciones interactivas, como Microshakespeare, de la compañía Toti Toronell (de 12:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 19:30 h); Los amigos de Crusó y L’atelier, de la compañía Toc de Fusta (de 12:00 a 15:00 h y de 17:00 a 20:00 h); El café del sombrerero loco, de la compañía Picto Facto (de 12:00 a 20:00 h), o La Caravana del Dr. Masterfil, de la compañía Eudald Ferré & Cia. Passabarret (de 12:00 a 15:00 h y de 16:30 a 19:30 h). Además, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar el emblemático Teatro de Autómatas del Ayuntamiento, una joya del patrimonio cultural madrileño construida en la década de 1940 (de 12:00 a 15:00 h y de 16:30 a 20:00 h).

Ciclos de cine y artes escénicas

Como cada año, la programación incluye ciclos cinematográficos que, en esta edición, tienen a la Navidad como hilo conductor. La selección para público adulto reúne títulos de géneros muy diversos, desde la comedia hasta el terror, pasando por el cine de acción y el romanticismo, firmados por grandes directores de todas las épocas, como Lubitsch, Kubrick, Capra, Ford, Anderson, Gerwig o Haynes (del 20 de diciembre al 4 de enero, a las 20:00 h). Además, la propuesta de Cineteca Madrid para todos los públicos presenta Navidad en familia, un ciclo que reúne auténticas joyas de la animación, con obras maestras de Hayao Miyazaki, Tim Burton o Wes Anderson (del 23 de diciembre al 4 de enero, a las 18:00 h).