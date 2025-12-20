Matadero acoge ‘Madrid, Navidad de Encuentro’ con una amplia programación para toda la familia

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado hoy la séptima edición de ‘Madrid, Navidad de Encuentro’, un espacio que vuelve a convertir un año más a Matadero Madrid en uno de los ejes centrales de la programación navideña del Ayuntamiento. Madrileños y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta cultural y de ocio para todos los públicos, accesible y diversa, en la que destacan conciertos, talleres, juegos, espectáculos, cine, una zona dedicada a la gastronomía e instalaciones al aire libre para los más pequeños.
Con una cuidada y variada propuesta musical para todos los públicos, los conciertos diarios reunirán a artistas y bandas como SP Big Band, Swing Engine Street Sextet, Spin Gospel, Roni Di Capo, Luli Bono, Naked Family, Soulift, Dubbi Kids, Trío Bravo, Del Toro Blues Band, The Groove Family, Combo Batanga y muchos más.
La oferta de actividades se amplía a juegos, espectáculos e instalaciones interactivas, como Microshakespeare, de la compañía Toti Toronell (de 12:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 19:30 h); Los amigos de Crusó y L’atelier, de la compañía Toc de Fusta (de 12:00 a 15:00 h y de 17:00 a 20:00 h); El café del sombrerero loco, de la compañía Picto Facto (de 12:00 a 20:00 h), o La Caravana del Dr. Masterfil, de la compañía Eudald Ferré & Cia. Passabarret (de 12:00 a 15:00 h y de 16:30 a 19:30 h). Además, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar el emblemático Teatro de Autómatas del Ayuntamiento, una joya del patrimonio cultural madrileño construida en la década de 1940 (de 12:00 a 15:00 h y de 16:30 a 20:00 h).
Ciclos de cine y artes escénicas
Como cada año, la programación incluye ciclos cinematográficos que, en esta edición, tienen a la Navidad como hilo conductor. La selección para público adulto reúne títulos de géneros muy diversos, desde la comedia hasta el terror, pasando por el cine de acción y el romanticismo, firmados por grandes directores de todas las épocas, como Lubitsch, Kubrick, Capra, Ford, Anderson, Gerwig o Haynes (del 20 de diciembre al 4 de enero, a las 20:00 h). Además, la propuesta de Cineteca Madrid para todos los públicos presenta Navidad en familia, un ciclo que reúne auténticas joyas de la animación, con obras maestras de Hayao Miyazaki, Tim Burton o Wes Anderson (del 23 de diciembre al 4 de enero, a las 18:00 h).
También destacan los espectáculos de artes escénicas para público familiar, con propuestas como Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens), de las compañías COMA14 y Société Mouffette (del 20 al 30 de diciembre, con pases cada hora de 11:30 a 13:30 h y de 16:30 a 19:30 h), o Boira, de Aina Gimeno (días 27 y 28 de diciembre, a las 18:00 h).
Otra propuesta es la exposición con pases teatralizados El Arca de Neo – Miremos la realidad con nuevos ojos, de Théâtre de l’Alambre – Didier Maes (del 21 al 29 de diciembre, de 11:30 a 14:30 h y de 16:30 a 20:00 h, con pases escenificados a las 12:30 y 17:00 h), o los teatros de títeres y actores Aventuras de Don Quijote, de El Retablo (3 de enero, a las 12:00 y a las 17:00 h), o El guardián de los cuentos, de La Tartana Teatro (4 de enero, a las 12:00 y a las 17:00 h).
Narración oral y pista de hielo
A ello se suman espectáculos de narración oral para todos los públicos y talleres creativos de adornos, tarjetas y regalos navideños, cómic, escultura o cuentos. Todo ello, junto a la espectacular pista de hielo, que cada día, a partir de las 18:00 h, hará nevar en la Plaza de Matadero y transformará el espacio en una auténtica postal navideña.
‘Madrid, Navidad de Encuentro’ se puede disfrutar desde hoy hasta el 4 de enero, de 11:30 a 20:30 h, excepto los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, que estará cerrado.