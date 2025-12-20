Madrid activa un plan especial en el transporte público para garantizar la movilidad estas navidades

La Comunidad de Madrid ha activado un plan especial de transporte público para las próximas semanas con el objetivo de garantizar la movilidad y atender al incremento de la demanda. Estará operativo hasta el próximo 6 de enero e incluye refuerzos en Metro, EMT y autobuses interurbanos, así como modificaciones en la apertura y el cierre para los días de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha detallado este dispositivo desde el Centro de Gestión del Transportes Público (CITRAM) del Consorcio Regional de Transportes, donde también ha supervisado el primer día de apertura de la línea 6 de Metro, que recuperaba hoy la normalidad tras haber adelantado la fecha 11 días.

A partir de hoy, el suburbano incrementará hasta un 60% el número de trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, además de reforzar la presencia de personal en las estaciones más céntricas. En cuanto a los horarios especiales, el 24 terminará a las 22:00 horas, el 25 comenzará a las 8:00 y el 1 de enero a las 7:00. La estación de Sol permanecerá cerrada en franjas de alta afluencia y durante las celebraciones de preuvas y uvas los días 30 y 31.

Por su parte, EMT reforzará 23 líneas diurnas entre el 22 de diciembre y el 7 de enero en horario de tarde, además de ajustar el servicio nocturno en Nochebuena y Nochevieja. También aumentará la oferta en aquellas zonas afectadas por obras como la A-5 y el intercambiador de Conde de Casal.

El plan contempla también refuerzos específicos para eventos como la San Silvestre, con más frecuencias el 31 de diciembre en la 1, 9A y 10ª, y en la Cabalgata de Reyes. Asimismo, se ampliará el servicio de los autobuses interurbanos para atender la demanda en “Mágicas Navidades” de Torrejón de Ardoz y “Navipark”, en Móstoles. Para una información más detallada se puede visitar la web del CRTM, a través de este enlace.

Reapertura línea 6

La línea 6 de Metro ha reabierto hoy tras finalizar casi dos semanas antes los trabajos de remodelación integral en el arco este, entre Legazpi y Moncloa, pasando por Avenida de América. Sin embargo, hasta el martes 23 continuarán operativos los autobuses sustitutivos que han recorrido este tramo en superficie desde el inicio de las obras.

García Martín ha comunicado que estos servicios especiales han trasladado hasta hoy de manera gratuita a más de 22 millones de viajeros, entre los vehículos que han cubierto esta ruta y las lanzaderas entre Cuatro Caminos-Moncloa y Moncloa-Ciudad Universitaria.

Durante las fiestas navideñas, la línea tendrá el horario regular del suburbano, pero a partir del 7 de enero, el servicio terminará a las 23.00 horas de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantendrá su horario habitual. En este periodo nocturno se instalarán las puertas automáticas.